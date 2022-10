Rui Rocha: de deputado “combativo” a candidato instantâneo

Se, para uns, o anúncio da saída de João Cotrim de Figueiredo da liderança da Iniciativa Liberal (IL) foi uma “surpresa”, como admitiu o possível candidato à sucessão Nuno Simões de Melo, para outros, a intenção do actual presidente do partido parecia já ser conhecida: este domingo, apenas cerca de meia hora depois do comunicado de Cotrim de Figueiredo, já Rui Rocha publicava nas redes sociais a intenção de se candidatar à presidência da comissão executiva do partido, obtendo desde logo o apoio do ainda presidente da IL.