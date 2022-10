Chega considera lucros extraordinários “imorais” e compromete-se com proposta

O Chega classificou esta segunda-feira os lucros extraordinários das empresas energéticas como “imorais e escandalosos” e insistiu numa solução em que estes valores revertem para uma diminuição nas facturas dos contribuintes, proposta que tenciona entregar na discussão do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

Em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, André Ventura foi questionado sobre o facto de a Galp ter obtido um lucro de 608 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano, o que representa uma subida de 86% face ao mesmo período do ano passado, e de 187 milhões no terceiro trimestre, mais 16%.

“Acho que estes lucros são imorais, são escandalosos e, neste momento, sobretudo perturbam quem anda a fazer um sacrifício enorme para conseguir sobreviver ate ao final do mês. (...) Não obstante o mercado, que a direita preza e que eu também prezo, o mercado não é tudo. E nós não podemos permitir que empresas continuem a engrossar lucros à custa da inflação e à custa da crise, sem contribuírem com nada para melhorarem a vida dos seus concidadãos”, defendeu Ventura.

O líder do Chega insistiu na proposta anunciada nas jornadas parlamentares do partido, em Setembro, inspirada na alemã, e que se distingue da criação de um imposto sobre lucros extraordinários, defendida à esquerda.

“[Defendemos uma] solução próxima daquilo que a Alemanha propõe, que é que os lucros extraordinários destas empresas revertam obrigatoriamente e directamente para a diminuição da facturação dos contribuintes. Ou seja, que haja uma espécie de canalização directa deste dinheiro, obrigatória, que não fique na disposição das empresas para a descida da facturação”, explicou.

O Chega ainda está a “desenhar esta proposta”, mas Ventura comprometeu-se a apresentá-la durante a discussão na especialidade do OE2023, deixando um apelo a PSD e Iniciativa Liberal (IL).

“Durante este período orçamental apresentaremos esta proposta para obrigar estas empresas a fazer isto porque é imoral e é escandaloso os lucros que estão a ter. E eu penso que mesmo a direita, sobretudo a IL e o PSD deveriam repensar, porque nós defendemos o mercado, e a livre iniciativa é um dos grandes símbolos da nossa liberdade hoje em dia, mas uma coisa é liberdade, outra é achar que o mercado resolve tudo e podermos ter empresas a engrossar cada vez mais os cofres com a classe média cada vez mais estrangulada sem conseguir pagar nada”, salientou.

No âmbito da proposta, explicou, será necessário criar um “mecanismo contabilístico para definir o que são lucros extraordinários”. Ventura defendeu que, desta forma, garante-se que a medida terá impacto na factura dos contribuintes, sustentando que caso se tratasse de um imposto extraordinário, nada garantia que o Estado o utilizaria para esse fim.

Lucros da Galp disparam 86%, mais de 600 milhões € até setembro.

O país empobrece, os salários perdem poder de compra, ir à bomba de gasolina é um roubo.

Mas, para a Galp, é dia de festa!

É preciso acabar com este abuso e taxar os lucros extraordinárioshttps://t.co/Th3ycmSZIy — Pedro Filipe Soares (@PedroFgSoares) October 24, 2022

Antes ainda desta conferência de imprensa, o Bloco de Esquerda reagiu aos lucros da petrolífera pelo líder da bancada parlamentar. Pedro Filipe Soares defendeu, no Twitter, que enquanto os “lucros da Galp disparam 86%”, o “país empobrece, os salários perdem poder de compra, ir à bomba de gasolina é um roubo”. “Mas, para a Galp, é dia de festa! É preciso acabar com este abuso e taxar os lucros extraordinários”, concluiu.