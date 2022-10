Não abandonemos as mulheres afegãs

No final do passado mês de setembro, uma delegação composta por duas magistradas da direção da MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie Et les Libertés), a presidente da nossa associação membro espanhola Unión Progresista de Fiscales e o presidente da ONG 14Lawyers deslocou-se ao Paquistão para se reunir com um grupo de mais de 150 magistrados que ali se encontram há mais de um ano e procurar sensibilizar os governos europeus para a urgência de encontrar uma solução.