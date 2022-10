OE 2023 e seus efeitos

É, em relevante parte, à custa da classe média, dos trabalhadores em geral, dos reformados e pensionistas, que o OE 2023 apresenta “contas certas”, controle do défice e diminuição da dívida, que, no dizer de economistas reputados, é mais privada do que pública. Na actualização de salários e pensões, as contas do executivo são baseadas numa ilusória inflação de 4% em 2023 e 2% em 2024 (!). O “brilharete” pelos resultados em sede de concertação social, com o aplauso das confederações patronais, foi, também, um bodo às grandes empresas, beneficiando-as fiscalmente e diminuindo-lhes a taxa do IRC.

Este OE 2023 é uma variante “troikista” com anestesia local... onde o SNS ficará para trás, atendendo que o negócio privado da doença é presenteado com 1,7 mil milhões de euros (!). Não se taxam os lucros excessivos oriundos da especulação dos preços de bens alimentares. O empobrecimento dos mais vulneráveis está aí e nem o rebuçado de meia pensão e os 125 euros vão mitigar a enorme dificuldade em aceder ao essencial. Os 125 euros são uma ninharia assistencialista. (…)

Diminuição da dívida, do défice e “contas certas” muito, muito à frente das pessoas... esta é uma sociedade (des)governada em regime absoluto por um partido que diz, enganosamente, ser “socialista”.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Desertificação do interior

Perante a falta de médicos obstetras no Verão passado, há informações no sentido de virem a fechar maternidades no interior. É uma preocupação para os poderes locais, ao verem a sua população desprotegida com a falta de serviços públicos adequados às suas necessidades, dizendo um dos autarcas que era melhor darem uma mala às pessoas do interior e as enviassem para o litoral. É uma situação preocupante e para a qual também os autarcas não têm mostrado capacidade para lhe dar resposta, apesar do exemplo positivo de Idanha-a-Nova, até porque é impossível aplicar as mesmas políticas a todos os municípios do país. (…)

Muitos dirigentes locais preocupam-se em fazer festas e festinhas para entreter as pessoas e serem reeleitos e preocupam-se pouco em tentar criar estruturas para o desenvolvimento da agricultura familiar e a captação do investimento local a nível empresarial. Em conclusão, preocupam-se muito com questões circunstanciais e pouco com questões estruturais, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Como é que eles lá estão?

Parece evidente que A. Barreto tem razão: a Rússia de Putin e a China de Xi Jinping são verdadeiras ameaças e, por todo o lado, as autocracias e os “pró-ditadores” estão na ofensiva. A política está no posto de comando.

O crescimento da China e o poder da Rússia no campo da energia e dos cereais ficam muito a dever ao modo como o capitalismo se tem desenvolvido nos últimos 40 anos: ganância crescente, que leva à incessante procura de mão-de-obra barata (olha, ainda agora a Adidas), seja na China ou noutro mercado asiático qualquer; capital financeiro especulativo em crescimento constante que aceita qualquer origem, seja de oligarcas russos ("Citygrado") ou outros barões e milionários árabes, sul-americanos ou africanos; desigualdade cada vez maior na distribuição de rendimentos nas sociedades ocidentais e miséria dos povos de muitos países do mundo. Ou seja, a economia no posto de comando.

Não há “capitalistas social-democratas ou democratas-cristãos” nem quem verdadeiramente queira uma economia diferente, que atenda aos trabalhadores, a economia de Francisco. Duvido que se vá a tempo de mudar alguma coisa...

Fernando Maia, Almada

António, e o resto?

(…) António Barreto, no artigo “Duas ditaduras”, publicado no PÚBLICO, foca-se na parte e ignora o todo, ao chamar a atenção para o perigo que vem da Rússia e da China. Para ficarmos com uma foto completa, sugiro que escreva sobre os perigos que corremos devido ao que aconteceu, e acontece, no Ocidente. Sugiro igualmente que não se esqueça dos crimes cometidos por EUA/NATO, porque actualmente, por razões óbvias, muitos pretendem passar uma esponja sobre aqueles. Para que não fique tão assustado, lembro que a China apenas admite usar a força armada para se defender e, se tal vier a ser necessário, recuperar a Formosa, a qual, como sabemos, lhe pertence. Que faríamos se alguém, unilateralmente, decidisse declarar independente parte de Portugal?

António Linhan, Londres