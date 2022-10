Atrapalhações liberais

O que começa a parecer na IL é que a substituição da fase revolucionária pela fase da maturidade, que muitos achavam se poderia dar com o espectacular reforço da sua representação parlamentar, afinal pode nunca suceder

Com a Iniciativa Liberal, um meme ou um outdoor nunca é só um meme e um outdoor, tal o local central que a propaganda com linguagem publicitária ocupa na curta vida deste partido. Foi graças aos seus divertidos outdoors e às suas intervenções nas redes sociais que o partido começou a conquistar notoriedade, especialmente focados na peça central do seu ideário que é a baixa de impostos e, na sua perspectiva, num necessário reequilíbrio de forças entre Estado e privados.