Metro de Lisboa em greve nesta terça-feira

As organizações sindicais representativas dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa (ML) convocaram greve de 24 horas para esta terça-feira, dia 25 de Outubro. Foram decretados serviços mínimos.

Todas as estações do Metro de Lisboa irão encerrar às 23h desta segunda-feira. O serviço só voltará a ser normalizado a partir das 06h30 de quarta-feira, dia 26. Durante esta terça-feira, o tempo de espera entre comboios será superior ao normal. Em circunstâncias habituais, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.

Em declarações à agência Lusa, Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), confirmou esta segunda-feira a greve de 24 horas dos trabalhadores do ML por melhores condições de trabalho e aumentos salariais. Ainda assim, “como o tribunal arbitral decretou serviços mínimos, os sindicatos decidiram reunir-se hoje à tarde para discutir o assunto”, adiantou Anabela Carvalheira.

A greve estava marcada para o dia 12 de Outubro, mas esta acabou por ser desconvocada por terem sido decretados serviços mínimos, mas os sindicatos entregaram um novo pré-aviso de paralisação para terça-feira, dia 25.

Em comunicado publicado a 6 de Outubro, a Fectrans sublinhou que a determinação de serviços mínimos pelo tribunal arbitral ignorou “claramente as características do trabalho em subsolo e a responsabilidade de garantir a segurança de trabalhadores e utentes”.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).