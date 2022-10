Akshata Murty: a filha do “Bill Gates da Índia” é a mulher do novo primeiro-ministro britânico

A imprensa britânica descreve-a como a filha do “Bill Gates da Índia”, mais rica do que a família real — quem é Akshata Murty, a mulher do novo primeiro-ministro britânico? Foi a fortuna dos pais que lhe valeu a posição social, mas Murty, casada com Rishi Sunak, soube investir e, de acordo com o Sunday Times, tem património avaliado em 730 milhões de libras (cerca de 835 milhões de euros), que nem um escândalo relacionado com imposto conseguiu abalar.

Poucos meses depois de ter nascido, em Abril de 1980, Akshata foi viver com os avós em Hubli, uma pequena cidade perto de Goa. Os pais, dois engenheiros informáticos, tentavam fazer carreira em Bombaim e decidiram deixar os dois filhos, a menina e o irmão Rohan, aos cuidados dos avós paternos, recorda o pai, Narayana Murthy, numa carta à filha publicada em livro, citada pelo The Guardian.

Deixar os filhos para trás, admite o empresário, foi a decisão mais difícil que alguma vez tomou: “Todos os fins-de-semana, apanhava um avião para Belgaum e depois apanhava um táxi para Hubli. Era muito caro, mas não podia passar sem vos ver.” O pai que tentava, à época do nascimento da filha, lançar uma empresa de serviços informáticos, a Infosys, tornar-se-ia multimilionário.

Sem televisão em casa

A mãe, Sudha Murty, também estava ligada à informática, no ramo da engenharia, e seria a primeira mulher a desempenhar tais funções no ramo automóvel. Actualmente, trabalha como filantropa na defesa de um melhor acesso à saúde.

Ser mais e melhor era o espírito da família, recordam no mesmo livro. Quando os filhos se juntaram aos pais, em Bombaim, não havia televisão em casa e as horas depois do jantar eram passadas “em tarefas que uniam a família num ambiente produtivo”. Os mais novos faziam trabalhos de casa e os pais “liam livros sobre história, literatura, física, matemática ou engenharia”.

Apesar da crescente fortuna, os dois filhos do casal Murty continuaram a ir para a escola de autocarro, o que Akshata assegura ter sido fundamental para fazer amigos, como qualquer adolescente. Mas na hora de ingressar no ensino superior, recorda a Sky News, a jovem escolheu uma faculdade privada na Califórnia, EUA, Claremont McKenna College, onde estudou economia e francês, antes de mudar para o Instituto de Moda, Design e Publicidade de Los Angeles — estudos que aplicou no trabalho na consultora Deloitte e na Unilever.

Depois das experiências no mercado de trabalho, Akshata voltou à universidade para fazer um MBA em Stanford, também na Califórnia. Foi lá que, em 2005, conheceu Rishi Sunak, que tinha ganho uma bolsa de estudos. Quatro anos mais tarde, os dois casariam numa grandiosa cerimónia de dois dias em Bangalore.

BREAKING: Rishi Sunak is new UK Prime Minister. He’ll be the first British-Asian PM & first Hindu PM, and at 42, the youngest PM in modern times. I’ve backed @RishiSunak for a long time, think he’s the right guy for the job, and wish him every success. pic.twitter.com/oNfKXlk9R2 — Piers Morgan (@piersmorgan) October 24, 2022

Mais rica do que a família real

Na sequência dos estudos em Stanford, Akshata Murty ainda passou por uma incubadora de tecnologia alemã em São Francisco, para, pouco mais tarde, em 2007, fundar a sua marca de moda, a Akshata Designs. Esse negócio em nome próprio era uma forma de se afirmar enquanto empresária, defendia então ao Times of India, citado pelo The Guardian: “Espero que um dia o meu negócio possa manter-se sozinho e possa falar do meu mérito mais do que qualquer outra coisa.”

Todavia, tal desejo não se concretizaria: a Akshata Designs viria a falir três anos depois. A fortuna de Akshata Murty vem, actualmente, das 0,91% de acções que detém na empresa do pai, avaliada em 690 milhões de libras (cerca de 789.6 milhões de euros) — só estas acções valem mais do que a fortuna privada do rei Carlos III, que a revista Forbes estima rondar os 505 milhões de euros.

Akshata Murty e Rishi Sunak foram investindo a fortuna da família e são donos da Catamaran Ventures que investe em startups —Sunak deixou de ter acções na empresa quando entrou para o governo britânico, em Fevereiro de 2020. A empresária está ligada a pelo menos mais seis empresas britânicas, incluindo algumas do ramo da moda, a sua paixão.

Entre os negócios de Murty, destacam-se os restaurantes Jamie Oliver Pizzeria e Jamie’s Italian — com franchising em Lisboa. A multimilionária é, ainda, directora da filial britânica da empresa de software fundada pelo irmão. Na Índia é sócia dos restaurantes de fast food Wendy’s.

Problemas com as finanças

Foram precisamente os negócios de Akshata no estrangeiro que geraram polémica em Abril deste ano, quando se soube que a mulher do então ministro das Finanças se declarava como não-residente do Reino Unido, para não ter de pagar milhões de libras em impostos pelos seus rendimentos oriundos de outros países.

Veio a público também que Murty e o próprio Sunak tiveram estatuto de residência permanente nos Estados Unidos – onde têm uma casa de férias e onde viveram antes de se fixarem em Inglaterra, em 2015 –, para efeitos tributários, até cerca de um ano depois de o ministro ter entrado em funções.

O casal tem, pelo menos, três casas no Reino Unido, assim como a casa de férias em Santa Monica, na Califórnia, avaliada em seis milhões de dólares (cerca de seis milhões de euros). Murty e Sunak são pais de duas filhas, Krishna e Anoushka, e, até agora, dividiam a semana entre Londres e North Yorkshire, onde têm uma mansão de estilo georgiano com piscina interior, ginásio e campo de ténis, avança o The Guardian. Em breve, a família deverá estar de mudanças para o número 10 de Downing Street.