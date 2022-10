A sintonia

As zangas entre amigos deviam ser proibidas. Até porque sabemos que um dia o arrependimento surge tarde com as palavras que não dissemos e as piadas que nunca mais trocámos.

Poucas vezes me zanguei com os meus amigos, mas muitas vezes me afastei deles. Afastei-me para os recuperar mais tarde. Tive sorte: era amor verdadeiro.

Os amigos dão lugar a zangas ferozes, à posse e a ciúmes pouco consistentes (mas legítimos?), e a incredulidade mora tantas vezes dentro de nós: como é que ele me pôde fazer isto? Fazemos. Fartamo-nos. Estivemos tão próximos, que houve fricção. Não é uma regra, mas pode ser uma consequência.

Quando, no funeral da minha mãe, compareceram algumas pessoas do meu passado, comovi-me. Era como se me dissessem, sem palavras, “nós nunca nos fomos embora”. Esses laços urdidos, no mais fino silêncio, são tão fortes, que agora mesmo me comovo. Eles vinham para me abraçar, mas era eu que queria dizer-lhes que os meus braços se estendiam para eles e os puxavam para nunca mais se irem embora. Senti-me grata. Pensei nas pessoas todas que amei e mesmo nas outras, as de passagem leve pela minha vida, e nenhuma me faltou com uma, muitas palavras de amor verdadeiro. Continuo grata. Desculpei o que ainda nos impedia de vivermos em sintonia, como se fosse aquele bocado de comida que fica em cima da mesa e se torna grande por estar isolado. Às vezes, nos amigos fica muito exposta a pequena nódoa, a migalha que sobrou. Não era nada, mas agigantou-se aos nossos olhos. São desvios pequeninos, mas levam-nos a mudar de linha. Seguimos em frente, coxos, mas o orgulho e qualquer coisa semelhante à honra (palavra descabida na amizade) fazem-nos teimar no caminho agora mais pobre. Ficamos fracos quando perdemos um amigo e ele continua ali vivo perto de nós. Se era amigo, porque é que as palavras não foram suficientes para nos apaziguar? Se era amor, porque deu lugar ao ódio?

Tenho 50 anos e muitos amigos. Acho um desperdício qualquer zanga que dê lugar à amargura, a uma troca desleal de sentimentos feridos. Há ferida? Então também haverá remédio.

A dada altura, afastei-me de amigos que amava, mas ocorre-me agora a imagem: não os estava a conseguir sintonizar. Eu tentava ligar o rádio, mas não estávamos na mesma frequência, e às vezes não temos maturidade suficiente para continuarmos ligados, para procurar melhor a frequência. Então deixamos de nos ouvir, de compreender o que leva o outro a não estar na nossa sintonia.

Talvez na amizade, como no amor, a verdadeira prova seja essa coisa nobre de entendermos a sintonia do outro. E de a tentarmos apanhar mesmo que não fosse a nossa primeira opção. Gosto da coragem e não da condescendência, mas por que não às vezes podermos ser condescendentes com quem amamos? A condescendência tem uma graduação que me atira agora para o nível da compreensão. Tenho muito medo de perder as minhas balizas, mas o receio de perder um amigo é muito maior. Cedo. E, anos depois, sinto-me feliz com a cedência, com a negociação que fiz, sem me aperceber de que negociava com o meu ego e a sua linguagem primordial: o orgulho.

Voltei aos amigos que já amava mas que entraram numa linha de tempo suspensa. E mal nos encontrámos, éramos nós de novo: rindo, driblando aquela humilhação saudável em que nos apontam as falhas, e as aceitamos e sobre elas nos rimos de novo. Rimo-nos dobrados sobre as dores do passado onde eles nos faltaram.

A amizade podia ser um diário escrito a várias mãos onde apontamos as coisas que fizemos, as coisas que nos fizeram, as coisas que nos desfizeram e aquelas que nos encheram o peito. A amizade é demasiado séria para vir a ser uma zanga sem retorno.

Sou agora muito mais feliz com os amigos reunidos: uma mesa que nunca mais acaba e onde a toalha está salpicada de lágrimas e nódoas de brindes. Uma gargalhada universal ouve-se ao fundo. É a vida a acontecer. Uma zanga entre amigos é a negação da própria vida e da espiritualidade que a persegue: escolhemos aquelas pessoas de entre as tantas que nos poderiam acompanhar.

Os meus braços puxam mais abraços. O tempo que demorei a perceber isto.