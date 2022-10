Novo treinador do Famalicão acusado de assédio e absolvido pela FPF

Marco Ramos substituiu na semana passada Miguel Afonso, acusado de assédio sexual, no futebol feminino do Famalicão. O novo técnico das famalicenses foi recentemente alvo de acusações de assédio psicológico, racismo e xenofobia mas foi absolvido pela FPF por falta de provas. A queixosa, que sofre uma depressão e abandonou o futebol, aceitou falar com o PÚBLICO.