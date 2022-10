Segunda na TV: Too Much Johnson e Super Vets na costa alentejana, com Humor de Perdição

CINEMA

Somewhere - Algures

Cinemundo, 20h50

Johnny Marco, um típico astro de Hollywood, vê a sua vida de luxo e glamour mudar radicalmente quando a ex-mulher deixa ao seu cuidado a filha de 11 anos. Stephen Dorff e Elle Fanning dão vida às personagens principais do filme de Sofia Coppola.

Mr. Holmes

Fox Movies, 21h15

Uma visão alternativa do famoso personagem criado por Arthur Conan Doyle, com realização de Bill Condon. Já nos seus 90 anos e reformado das lides de detective, Sherlock (Ian McKellen) vive numa remota quinta inglesa, com as suas abelhas, a governanta (Laura Linney) e o filho dela (Milo Parker). É com ele que o investigador resolve partilhar as suas memórias, incluindo detalhes de um caso que ficou por resolver.

Too Much Johnson

RTP2, 23h43

Dado como perdido durante décadas, o filme que Orson Wells rodou em 1938 acabaria por ser descoberto num armazém em Pordenone, no Norte de Itália, em 2008. Ali seria exibido pela primeira vez em 2013. Too Much Johnson antecipa em três anos a estreia cinematográfica oficial do cineasta com Citizen Kane - O Mundo a Seus Pés.

Tem cerca de 40 minutos e foi criado para acompanhar a adaptação de uma peça que Welles pretendia levar à Broadway. Simon Callow, actor e realizador inglês e biógrafo de Orson Welles, descreveu a obra como “o momento em que ele descobriu a edição e começou a perceber as suas possibilidades”.

SÉRIES

Humor de Perdição

RTP Memória, 18h42

Reposição da série humorística dos tempos áureos de Herman José, originalmente transmitida entre 1987 e 1988. Foi um dos seus programas mais impactantes e polémicos: a rubrica de entrevistas a personalidades históricas foi suspensa pela estação pública, em resposta a queixas de telespectadores.

Nada que apagasse da memória os textos com o dedo de Miguel Esteves Cardoso, as canções de Carlos Paião para José Estebes, a Maximiana a corar e a cumplicidade de actores como São José Lapa, Ana Bola, Lídia Franco, Miguel Guilherme, Rosa Lobato de Faria ou Vítor de Sousa. Para (re)ver a rir, de segunda a sexta.

Um Crime, Um Castigo

RTP2, 22h01

Arranca a sétima temporada da série francesa focada em polícias e magistrados de Paris. No primeiro episódio, um duplo homicídio vitima um dos seus. A investigação leva à descoberta de uma rede criminosa que envolve as próprias instituições para que trabalham.

Prodigal Son

Fox, 23h05

Começa a segunda temporada da série de Chris Fedak e Sam Sklaver em torno do psicólogo criminal Malcolm Bright (Tom Payne), ex-profiler do FBI a trabalhar para a polícia de Nova Iorque. É especialista em pôr-se na pele de assassinos em série. Afinal, é filho de um. E teme que isso lhe esteja no sangue.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 22h15

O segundo aniversário do programa de Fátima Campos Ferreira é assinalado com uma sessão especial, gravada em Estremoz. As entrevistas dão lugar a uma troca de ideias entre cinco personalidades que já por ali passaram: José Roquette, Emília Brederode, Joana Carneiro, Luís Portela e Herman José. A informalidade mantém-se, mas o foco desloca-se do retrato individual para uma reflexão sobre os desafios da actualidade.

DOCUMENTÁRIO

Parques Naturais de Portugal

Odisseia, 22h30

A série documental ruma ao Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. De São Torpes ao Burgau, revela a singularidade da fauna e flora, dos areais a perder de vista e de arribas que escondem pequenas praias “secretas”, entre outros tesouros.

INFANTIL

Panda e os Super Vets

Panda, 18h45

Estreia. Filmada no Badoca Safari Park, em Vila Nova de Santo André, tem como protagonistas (além do Panda) os irmãos Beatriz e Guilherme, que vão passar as férias no parque como voluntários, sob o olhar atento e paciente do veterinário Vítor.

Cada um dos 13 episódios é dedicado a um animal diferente, seja um lémur com dor de dentes, uma girafa com o pescoço ferido, uma tartaruga engessada ou um búfalo constipado.