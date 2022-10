Prémio Camões para o ensaísta, romancista e poeta brasileiro Silviano Santiago

O ensaísta, romancista e poeta brasileiro Silviano Santiago venceu a 34.ª edição do Prémio Camões, o mais celebrado prémio literário de língua portuguesa no valor de 100 mil euros.

“Silviano Santiago, além de escritor com uma obra literária com vários prémios nacionais e internacionais (Jabuti, Oceanos, etc.), é um pensador capaz de uma intervenção cívica e cultural de grande relevância, com um contributo notável para a projecção da língua portuguesa como língua do pensamento crítico, no Brasil e fora dele (nos países ibero-americanos, africanos, nos Estados Unidos e na Europa)”, escreve na acta o júri que neste ano foi composto pelos académicos Abel Barros Baptista e Ana Maria Martinho, ambos da Universidade Nova de Lisboa e a representar Portugal; e ainda pelos dois membros brasileiros, Jorge Alves de Lima e Raúl Cesar Gouveia Fernandes e, pela parte dos países africanos de língua portuguesa, pelas académicas Inocência Mata (S. Tomé e Príncipe) e Teresa Manjate (Moçambique).

Com mais de trinta obras publicadas, entre elas Ariano Suassuna (Antologia comentada), de 1975; De Cócoras, de 1999 e Machado, de 201, Silviano Santiago tem 86 anos e nasceu em Formiga, Minas Gerais. Iniciou sua carreira em 1954, fazendo críticas para uma revista de cinema. Bacharel em Letras Neolatinas pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorou-se em Letras francesas pela Universidade de Paris (Sorbonne), em 1968, com tese sobre Os Moedeiros Falsos, de André Gide. Recebeu o Prémio Jabuti em 2017, e o Prémio Oceanos em 2015, e o segundo lugar do Prémio Oceanos em 2017.

No ano passado o prémio foi atribuído à escritora moçambicana Paulina Chiziane.

O Prémio Camões, que anualmente premeia um autor pelo conjunto da sua obra, foi pela primeira vez atribuído a um escritor africano quando, em 1991, a escolha do júri recaiu sobre o poeta moçambicano José Craveirinha. Seis anos mais tarde foi a vez de Pepetela assinar a estreia de Angola, país que voltaria a ter a sua literatura reconhecida em 2006 com a obra de Luandino Vieira, que recusou o prémio por razões “razões pessoais, íntimas"​. Em 2009, venceu o poeta cabo-verdiano Arménio Vieira, em 2013 o romancista moçambicano Mia Couto e em 2018 o romancista e contista cabo-verdiano Germano Almeida.

Portugal e o Brasil estavam até 2022 empatados em números de prémios: em 2020 o prémio foi atribuído ao académico português Vítor Manuel Aguiar e Silva, que morreu em Setembro passado; e no ano anterior, 2019, o prémio Camões foi para o escritor brasileiro Chico Buarque.

Uma escolha que irritou o Presidente brasileiro Jair Bolsonaro a ponto de este afirmar que não assinaria o diploma de atribuição, o que levou o músico e escritor a assegurar que encarava a ausência da assinatura do chefe de Estado como “um segundo Prémio Camões”. Chegou a estar previsto que viria a Portugal receber o prémio mas a pandemia de covid-19 não permitiu que fizesse a viagem.

O Prémio Camões foi instituído por Portugal e pelo Brasil em 1989 e nesse ano foi atribuído ao escritor Miguel Torga (Portugal). Seguiram-se os premiados João Cabral de Mello Neto (Brasil, 1990), Vergílio Ferreira (Portugal, 1992), Rachel de Queiroz (Brasil, 1993) e Jorge Amado (Brasil, 1994).

O prémio Nobel da Literatura José Saramago também recebeu (Portugal, 1995), bem como Eduardo Lourenço (Portugal, 1996), António Cândido (Brasil, 1998), Sophia de Mello Breyner Andresen (Portugal, 1999), Autran Dourado (Brasil, 2000), Eugénio de Andrade (Portugal, 2001), Maria Velho da Costa (Portugal, 2002), Rubem Fonseca (Brasil, 2003), Agustina Bessa-Luís (Portugal, 2004), Lygia Fagundes Telles (Brasil, 2005).

Nos anos seguintes, o prémio foi entregue a António Lobo Antunes (Portugal, 2007), João Ubaldo Ribeiro (Brasil, 2008), Ferreira Gullar (Brasil, 2010), Manuel António Pina (Portugal, 2011), Dalton Trevisan (Brasil, 2012), Alberto da Costa e Silva (Brasil, 2014), Hélia Correia (Portugal, 2015) e Radouan Nassar (Brasil, 2016), e o poeta Manuel Alegre (Portugal, 2017).