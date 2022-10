Família de Sacheen Littlefeather diz não ter ascendência índia

A actriz e activista Sacheen Littlefeather, que dedicou a vida aos direitos das comunidades índias, não tinha ascendência nativa-americana, revelaram as suas irmãs Rosalind Cruz e Trudy Orlandi ao jornal San Francisco Chronicle. A actriz morreu no início deste mês de Outubro.

Littlefeather tornou-se um ícone do activismo nativo-americano quando, em 1973,​ recusou um Óscar em nome de Marlon Brando pela sua actuação no filme O Padrinho, surgindo em palco vestida com trajes índios e lendo um discurso em que protestava “pela forma como são hoje tratados os índios americanos pela indústria, pela televisão”.

Nascida Marie Louise Cruz em 1946, a actriz contava a história que era filha de um pai de ascendência Apache e Yaqui e de mãe branca. Adoptou o nome pelo qual ficou conhecida aos 17 anos, depois da morte do pai.

Antes de morrer a 2 de Outubro, e quase 50 anos depois de ter sido apupada na cerimónia dos Óscares, a Academia de Hollywood acabaria por fazer um acto de contrição, considerando o discurso “um manifesto poderoso que continua a recordar-nos da necessidade de respeito e da importância da dignidade humana”. Reconhecia que lhe tinha dificultado a carreira no cinema, pedindo desculpas públicas: “O fardo emocional que carregou ao longo dos anos e o custo para a sua carreira na nossa indústria é irreparável. A coragem que demonstrou não foi reconhecida durante demasiado tempo. Por isso, apresentamos-lhe tanto as nossas mais profundas desculpas como a nossa sincera admiração”.

Littlefeather aceitou o pedido de desculpas, reafirmando a sua herança como nativa-americana. “Nós, os índios, somos pessoas muito pacientes – ainda só passaram 50 anos! Precisamos de manter o nosso sentido de humor acerca disto em todas as alturas. É o nosso método de sobrevivência”.

Duas das suas irmãs biológicas, Rosalind Cruz e Trudy Orlandi, afirmam agora que tudo não passou de uma fantasia. A ascendência índia “é uma mentira”, disse Trudy Orlandi numa entrevista ao jornal norte-americano. “O meu pai era quem era. A sua família veio do México. E o meu pai nasceu em Oxnard [Califórnia].”

“É uma fraude”, acrescenta Rosalind Cruz. “É nojento para a herança cultural dos povos tribais. É é simplesmente… insultuoso para os meus pais.”

As duas identificam-se como “espanholas/latinas” pelo lado do pai e sublinham que a família não reclama qualquer identidade tribal.

Segundo Jacqueline Keeler, a autora do artigo publicado na secção de opinião do San Francisco Chronicle, ela própria uma escritora e activista nativa-americana, as irmãs contactaram-na porque há anos que compila uma lista dos alegados “pretensos” índios – não-nativos suspeitos ou que falsificaram as suas identidades para ganho pessoal.

As duas irmãs decidiram denunciar a própria irmã para honrarem a memória do pai difamado, Manuel Ybarra Cruz, uma vez que Sacheen Littlefeather o acusou em algumas entrevistas de ser violento e alcoólico (algo que se terá passado com o avô e de quem o pai terá sido uma vítima). Littlefeather terá ainda exagerado sobre as dificuldades económicas que alegadamente terá passado na infância.

“O meu pai nunca bebeu. O meu pai nunca fumou. E, sabem, ela também o atacou, afirmando que o pai estava mentalmente doente. O meu pai não era mentalmente doente”, disse agora Trudy Orlandi. Mais: “A nossa casa tinha uma casa de banho… E não era uma barraca, ok, eu tenho fotos dela. Claro que tínhamos uma casa de banho.”

Na sua investigação, Jacqueline Keeler revela que não encontrou qualquer pista índia nos registos da família que recuam até 1850. Depois de a família passar a fronteira, o que aconteceu por volta de 1880, a documentação relativa a baptismos e casamentos também não aproxima os ramos da família paterna do território da nação Apache da Montanha Branca, no Arizona, nem das comunidades da tribo Yaqui no México. A família Cruz é da região da Cidade do México, embora uma parte distante dos irmãos da avó paterna, os Ybarra, vivessem no território tribal Pima em Sonora, onde a comunidade índia estava nitidamente em minoria.

Todos os familiares passíveis de terem sido investigados até 1880 identificavam-se como brancos, caucasianos ou mexicanos. Os representantes oficiais da nação Apache da Montanha Branca disseram a Keeler que não encontraram registos de Sacheen Littlefeather ou da sua família.