Lise Meitner, uma física nomeada 48 vezes para o Prémio Nobel

Depois de Poções e Paixões – Química e Ópera em 2018, João Paulo André, professor de química na Universidade do Minho, regressa com uma nova obra, que chega às livrarias esta terça-feira, 25 de Outubro. Em incursões pela literatura e pela arte, centra-se nas contribuições femininas para a química. Fica um excerto de Irmãs de Prometeu – A Química no Feminino (Gradiva) sobre Lise Meitner, nome maior da ciência que ficou de fora do Nobel.