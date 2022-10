Dan Wieden (1945-2022), o homem que cunhou o slogan Just Do It

Dan Wieden, co-fundador da agência de publicidade Wieden+Kennedy, com sede em Portland, Oregon, foi o criador, em 1988, do slogan “Just Do It”, que ajudou a transformar a Nike numa empresa multimilionária. O publicitário morreu no dia 30 de Setembro, na sua casa em Portland. Tinha 77 anos. Foi a agência que anunciou a morte de Wieden, causada por complicações provocadas pela doença de Alzheimer.