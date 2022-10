A falta de professores

Como atrair os melhores para o exercício da profissão docente? Eis uma dificuldade cuja ultrapassagem exige que se enfrente — com rigor, audácia e sentido de Estado — a efectiva raiz do mal: a “proletarização” dos professores.

Não há terapia que nos valha, contudo, sem uma prévia diagnose. Ora, além de serem múltiplas e diversas, entrelaçam‑se, potenciando o seu efeito negativo, as razões de ser desse mal. Vejamos, pelo menos, as mais importantes: (i) a corrosão simbólica da autoridade cognitiva de quem ensina, à qual não é alheia, naturalmente, a redução “mediática” do conhecimento à moeda corrente da informação; (ii) a crescente “burocratização” das funções docentes, esvaziando‑se concomitantemente a respectiva autonomia; (iii) a desnaturação clientelar da relação pedagógica, cuja perversão se faz a reboque da “maquilhagem” estatística dos resultados escolares; (iv) a indocilidade de uma franja significativa da população estudantil, com o consequente aumento exponencial dos níveis de indisciplina na sala de aula; e (v) a degradação da agência republicana por excelência, ou seja, a Escola Pública, a qual se transforma paulatinamente numa instituição de assistência social e/ou animação cultural (com o prejuízo objectivo do seu papel fundamental: a promoção de uma autêntica igualdade de oportunidades).

Perante a devastação do cenário que aqui se esboça, não espanta, de facto, que esteja avariado o “elevador social"…

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

Saber parar

Para os atletas de alta competição, saber escolher o melhor momento para encerrar as respectivas carreiras é crucial para a imagem que deixam de si para as gerações vindouras.

Quando os atletas não reconhecem que as suas faculdades já não são as mesmas que determinaram o estatuto e mediatismo que alcançaram, deixam para outros a decisão que a eles e só a eles deveria caber, acabando por ser empurrados para fora do comboio. A situação pode até agravar-se se ao menor desempenho desportivo se juntam problemas disciplinares. Em vez de saírem em ombros pela porta grande que a sua carreira justifica, acabam por ser empurrados pela porta pequena das traseiras.

Infelizmente, é isso mesmo que se está a passar com Cristiano Ronaldo. Aos 37 anos, Ronaldo já conquistou praticamente tudo a que podia ambicionar e acumulou uma fortuna que lhe permitiria viver muitas vidas de forma luxuosa. De forma merecida, diga-se. Não precisa rigorosamente nada que justifique andar a arrastar-se pelos relvados e a criar problemas disciplinares. Ao contrário do que muitos dos seus fãs dizem, isto não é falta de respeito por Ronaldo. É a melhor maneira de o proteger. Quem me parece que está em maus lençóis é Fernando Santos. Terá o engenheiro a mesma coragem de Erik ten Hag? Duvido...

Helder Pancadas, Sobreda

Diferentes ecos dos centenários

No passado sábado, assistimos às comemorações do centenário do nascimento da celebrada romancista Agustina Bessa-Luís, com a presença de personalidades públicas e a solene presença do Presidente da República. Evento liderado pelo município de Amarante e as demais sete autarquias, todas elas promotoras de um conjunto de iniciativas, com um ano de acção predefinido.

No mesmo dia, na Fundação Arquitecto Marques da Silva, no Porto, também o arquitecto Octávio Lixa Filgueiras (1922-1996), ilustre portuense da cultura das ciências da arquitectura e da arqueologia e etnologia navais, com importantes acervos naquela fundação, no Museu Marítimo de Ílhavo e no Centro Português de Fotografia, no Porto, teve merecida homenagem pela comemoração de igual centenário sem que tivesse, porém, idêntico e merecido eco na comunicação social.

Tributo promovido pelo grupo activo por si criado em 1980, o Ganno, Grupo de Arqueologia Naval do Noroeste, estiveram presentes na conferência individualidades de relevo da comunidade científica que destacaram a extraordinária personalidade do professor, do arquitecto, do etnólogo e do humanista, autor de uma admirável bibliografia sobre temas ligados à arquitectura e à arqueologia e etnologia navais. A terminar a conferência, foi exibido o filme-documentário Arquitectura do Rabelo, que é o título de um ensaio de arqueologia naval de Lixa Filgueiras.

Recordamos que o Porto não concedeu ainda a Octávio Lixa Filgueiras a justa homenagem deste ilustre portuense que levou o nome da cidade, e de Portugal, além-fronteiras.

A. Maia dos Santos