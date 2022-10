Verstappen vence GP Estados Unidos e entrega título de construtores à Red Bull

Lewis Hamilton voltou a estar perto de conseguir o primeiro triunfo da temporada, mas o Mercedes não resistiu ao ataque final do campeão do mundo.

Max Verstappen venceu, este domingo, o Grande Prémio dos Estados Unidos, 19.ª prova do Mundial de Fórmula 1, chegando ao 13.º triunfo da temporada, pelo que igualou o recorde de Michael Schumacher e Sebastian Vettel. O líder da Red Bull juntou ao título de campeão do mundo de pilotos o de construtores, um dia depois do desaparecimento de Dietrich Mateschitz, patrão da escuderia austríaca, que quebrou um ciclo de oito campeonatos consecutivos da Mercedes.

Mas a vitória de Verstappen não teve nada de fácil, pois só nas últimas seis voltas o Red Bull conseguiu recuperar a liderança, impedindo que Lewis Hamilton (Mercedes) obtivesse o primeiro triunfo da temporada.

O piloto neerlandês partiu do segundo lugar da grelha, mas bateu o Ferrari de Carlos Sainz, detentor da pole position, logo no arranque, beneficiando de uma largada lenta do adversário, que se viu envolvido num acidente com George Russell (Mercedes) na primeira curva. O monolugar do espanhol foi atingido pelo do britânico, atravessando-se na pista, pelo que caiu para o último lugar, após o que teve de abandonar.

Russell recebeu uma penalização de cinco segundos e acabou por perder apenas duas posições depois da paragem nas boxes para cumprir o castigo e trocar de pneus.

Verstappen estava aparentemente lançado para uma corrida tranquila, mas a entrada em cena do safety car, na sequência de um despiste de Valtteri Bottas (Alfa Romeo), reacendeu o interesse da corrida numa altura em que Sergio Pérez (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari) - saíram, respectivamente, do nono e 12.º lugares para cumprirem as respectivas penalizações - reentravam na luta.

Mas o safety car, recolhido à 21.ª volta, teve de reentrar em pista uma volta depois. Lance Stroll (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine) - que em 2023 serão companheiros de equipa - protagonizaram um acidente aparatoso, com o canadiano a tentar evitar a ultrapassagem do espanhol, que não escapou ao choque. O Alpine voou literalmente, embateu nas barreiras mas regressou à corrida, enquanto Stroll era forçado a abandonar.

No reatamento, tudo na mesma na frente, com Hamilton a pressionar Verstappen e Leclerc a “morder” os calcanhares a Pérez. O monegasco, numa manobra audaciosa, ascendeu ao terceiro lugar e, quando se preparava para atacar o inglês sete vezes campeão do Mundo, eis que uma segunda paragem desastrosa de Max Verstappen provocou autêntico golpe de teatro.

O neerlandês foi, inclusive, ultrapassado em plena pit lane, o que o obrigou a cerrar os dentes para recuperar a posição, feito consumado à segunda tentativa. Nesse momento, com Pérez a ir às boxes e a deixar a liderança para Sebastian Vettel (Aston Martin), Hamilton era líder virtual, assumindo mesmo o comando a 15 voltas do fim, ao efectuar em pista a ultrapassagem ao alemão quatro vezes campeão do Mundo, que na segunda ida às boxes foi traído pelos mecânicos, caindo para o 13.º lugar.

Verstappen lançou-se então na perseguição a Hamilton, que resistiu até à 50.ª volta, mantendo depois uma forte pressão sobre o neerlandês, com os dois a terminarem no limite das infracções de limites de pista, o que poderia, inclusive, ditar o vencedor. Verstappen acabou por impor-se para vencer e honrar a memória de Mateschitz.