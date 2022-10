Pietro Pellegri teve um momento, mas já deveria ter tido muitos mais

Este ainda jovem avançado apresentou-se ao mundo aos 15 anos, começou a fazer manchetes aos 16 e, aos 21, ainda não é relevante no futebol italiano. A história de um ocaso difícil de explicar.

Neste sábado, houve um golo de Pietro Pellegri na Liga italiana, que valeu o triunfo do aflito Torino frente à “europeia” Udinese. E esta notícia, que deveria ser banal e já muito vista, como são as que falam de golos de Haaland, Benzema ou Lewandowski, é, estranhamente, uma notícia rara.

Quando começámos a ouvir falar de Pellegri este jogador tinha 15 anos. Nessa altura, era muita coisa: o “novo Vieri”, a grande promessa para o ataque de Itália, mais um prodígio made in Génova ou um diamante pronto a ser “caçado” pelos maiores clubes de Itália.

Por estes dias, Pellegri não é nada disso. É um avançado modesto num clube também ele modesto, embora cheio de história. O detalhe mais curioso de tudo isto é o quão bizarro será falar de “ex-promessa”, “antigo prodígio” ou “jovem talento que tarda em afirmar-se” – em rigor, Pellegri ainda só tem... 21 anos.

Partilhou holofotes com Totti

O senso comum diz-nos que quando fazemos algo desagradável o tempo parece demorar a passar. Mas este jogador italiano está a contrariar essa tese, já que tem tido uma carreira tudo menos agradável, mas o tempo está a passar a correr.

Parece ter sido há pouco tempo que este jogador se tornou o mais jovem de sempre a jogar na Liga italiana, quando foi lançado num Torino-Génova com apenas 15 anos.

Pouco tempo depois, teve a ousadia de tentar roubar os holofotes a Francesco Totti, no jogo de despedida da lenda da Roma. Nesse dia, Pellegri, que se estreava a titular pelo Génova, tornou-se o mais jovem de sempre a marcar na Série A, com apenas 16 anos. À data, dizia-se que aquele era o momento em que surgia uma lenda, no dia da despedida de outra, quase como uma passagem de testemunho àquele que se perfilava como futuro grande avançado italiano, como tinha sido “il capitano”.

E ainda correu o mundo quando bisou num jogo da Liga italiana – e foi o mais novo de sempre a fazê-lo, claro está – e o pai, membro da equipa técnica do Génova, ficou banhado em lágrimas. O vídeo tornou-se viral e Pellegri, pelo prisma emocional, mas também pelo futebolístico, estava com as atenções de Itália e da Europa.

“Estou sem palavras, não esperava isto. Com os dois golos perante a “curva norte”, realizei um sonho. Um golo dedico aos adeptos, porque eu sou Génova como eles, o outro golo dedico ao meu papá”, apontou depois do jogo.

O Chelsea, o Manchester United e os principais clubes italianos queriam este diamante, mas o Mónaco, como plataforma de excelência para desenvolvimento de talentos, chegou-se à frente com 21 milhões de euros. Em tese, até faria sentido.

Tratava-se de um jovem com potencial físico tremendo, mas que conseguia dar a esse quase metro e noventa bastante mobilidade. Depois, mostrava recursos técnicos que impediam que fosse visto como um mero “pinheiro” de área, sabendo jogar em apoios frontais com alguma qualidade. Por tudo isto, fazia sentido a aposta dos franceses.

Jardim tinha uma explicação

O que não fez sentido foi tudo o que aconteceu depois disso. Foram dois golos em 23 jogos pelo Mónaco – registo ainda mais medíocre se tivermos em conta que se refere a... três temporadas e meia. A suavizar essa marca pobre estão os problemas físicos.

Leonardo Jardim, treinador do Mónaco, chegou a fazer à France Football um misto de crítica e reflexão sobre o que tinham feito ao avançado italiano.

“Talvez tenhamos de nos perguntar o que pensamos quando pegamos num jogador de futebol com 14/15 anos de idade. Pensamos muitas vezes que são adultos em miniatura. Matamos jogadores e ninguém assume a responsabilidade. Se o Génova tivesse sido mais cuidadoso na formação há alguns anos, talvez Pietro não tivesse hoje todas estas lesões. Um rapaz de 16 anos de idade não é um adulto em miniatura. A maturação, no que diz respeito aos ossos e tendões, é por volta dos 18/19 anos. Temos de transmitir esta mensagem porque corremos o risco de arruinar a vida destes jovens futebolistas”, apontou.

Pellegri acabou por regressar a Itália, emprestado ao Milan, mas não festejou golos em nome próprio uma única vez, nem mesmo com a inspiração de jogar ao lado do seu ídolo, Zlatan Ibrahimovic.

A meio da última temporada viajou alguns quilómetros para tentar ser mais feliz em Torino, clube que aproveitou de forma sagaz o “buraco” em que Pellegri se foi colocando – ficou com a ex-promessa italiana por meros cinco milhões de euros.

Agora? Ou Pietro mantém tudo na mesma, teimando em não querer sair do ocaso, ou faz mais vezes aquilo que fez neste sábado – e ainda vai bem a tempo de ser tudo aquilo que ia ser aos 16 anos.