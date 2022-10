Bronze para Rochele Nunes no Grand Slam de Abu Dhabi

A judoca portuguesa Rochele Nunes conquistou este domingo uma das medalhas de bronze em +78 kg no Grand Slam de Abu Dhabi, elevando para dois pódios o saldo de Portugal na competição, depois de prata de Bárbara Timo em -63 kg.

Na mais pesada categoria do judo feminino, a judoca, nascida no Brasil e naturalizada portuguesa em 2019, venceu a sua “poule”, com duas vitórias, atingindo as meias-finais, onde perdeu o combate. Caída para a disputa pelas medalhas de bronze, voltou ao seu melhor nível e ganhou à chinesa Shiyan Xu.

Rochele Nunes, 17ª do “ranking” mundial, marca mais 250 pontos e na próxima lista vai aparecer no “top 15”, graças a este bronze. No seu grupo, derrotou a saudita Tahani Alqahtani por “ippon” e a cazaque Kamila Berlikash, com segundo “wazari”. No combate de acesso à final, perdeu para a georgiana Sophia Somkhishvili, também por “wazari”.

O seu melhor combate veio a seguir, na luta pelo bronze, frente à chinesa Shiyan Xu, derrotada por “ippon”, em um minuto e 11 segundos. Xu, 11.ª do “ranking”, é a melhor chinesa neste momento e vice-campeã asiática.

Em Abu Dhabi, também competiu Patrícia Sampaio (-78 kg), que venceu um combate e perdeu outro. Não passou para a repescagem, porque a adversária que a afastou não ganhou a “pool”. Igualmente em acção esteve Anri Egutidze (-90 kg), eliminado logo no primeiro combate.

Na capital dos Emirados Árabes Unidos, Portugal teve em competição na sexta-feira Catarina Costa, que terminou em quinto em -48 kg, Rodrigo Lopes com uma vitória e uma derrota em -60 kg, e Telma Monteiro (-57 kg) e Joana Diogo (-52 kg), com derrotas na estreia.

Na categoria -78 kg, Patrícia Sampaio recuperou da lesão (não competia desde o quinto lugar no Campeonato da Europa em Abril) e estreou-se com uma vitória por “wazari” sobre a bicampeã Panamericana, Vanessa Chala, do Equador. De seguida combateu contra Giorgia Stangherlin, de Itália, e perdeu por “wazari”, terminando na 9.ª posição.

Anri Egutidze (-90 kg) não conseguiu superar o seu primeiro adversário, Jamal Petgrave, do Reino Unido, sofrendo “wazari” em período de “ponto de ouro”.