Sporting - Casa Pia: Godwin devia ter sido expulso

Da análise aos lances mais controversos do jogo deste sábado entre o Sporting e o Casa Pia, que os “leões” venceram por 3-1, destaque para o facto de os casapianos terem sido poupados à expulsão de um seu jogador ainda antes do segundo tempo, por acumulação de cartões amarelos.

Minuto 23 o árbitro advertiu Gonçalo Inácio e Godwin, o primeiro por agarrar, o segundo por reagir a esse agarrão. Com as repetições, contudo, vê-se que a reacção do jogador casapiano era merecedora não de amarelo mas sim de vermelho, na ocasião levantou o seu braço direito olhou para ver onde estava o central “leonino” e projectou com intenção, malícia e intensidade o seu braço acertando na zona do sobrolho, pondo-o a sangrar. O VAR deveria ter intervido, pois o protocolo assim o prevê em casos de vermelhos directos e em situações claras e óbvias como foi o caso.

Minuto 43, golo legal do Casa Pia. É Matheus Reis que por 109cm coloca em jogo Clayton, não havendo portanto qualquer infracção de fora de jogo.

O árbitro no intervalo mas ainda dentro do terreno de jogo advertiu Pedro Porro por este empurrar (comportamento antidesportivo) Godwin, só que foi o jogador do Casa Pia que foi ter com o jogador “leonino” e o provocou através de palavras que lhe dirigiu. Portanto, se adverte o jogador que reage com actos tem de também advertir o jogador que provoca e inicia esta situação por palavras. Se o fizesse teria de expulsar Godwin por acumulação de cartões amarelos.

Minuto 64, penálti bem assinalado a favor dos “leões”. Edwards ao ser tocado e agarrado no ombro por Yan Eteky perdeu o equilíbrio e o controle da bola acabando por cair. Por se tratar de uma infracção com as mãos e por, desta forma, ter sido cortado um ataque prometedor o jogador do Casa Pia foi também bem advertido.

Minuto 89, Neto ao tentar passar entre Gonçalo Inácio e Chico lamba, é tocado no seu joelho esquerdo pelo joelho esquerdo de lamba que não parou o seu movimento tocando e derrubando o jogador do casa pia. Esta infração ocorreu já no interior da área e por ser uma falta clara e óbvia deveria ter tido a intervenção do VAR. Ficou um penalty por assinalar a favor dos Gansos.