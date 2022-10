Palcos da semana

Stacey Kent e Danilo Caymmi cantam juntos por Tom Jobim. Braga põe-se à escuta do Semibreve, enquanto Baião contempla Grandes Mestres no mosteiro. Nas tábuas está a Revolução Francesa segundo Joël Pommerat. Para completar o cartaz, dez cidades fazem a Festa do Cinema Francês.

Sobriedade revolucionária

Vem aí o espectáculo que, em 2016, aumentou o currículo do francês Joël Pommerat em prémios Molière: Ça ira (1) Fin de Louis não só foi considerada a melhor peça como arrecadou os galardões de melhor encenação e dramaturgia.

É uma longa reflexão sobre a Revolução Francesa (quase cinco horas de duração, com dois intervalos), mas afastada da reconstituição histórica. A encenação é de uma “sobriedade magistral”, como sublinhou o Le Monde ao falar desta “experiência teatral apaixonante”.

A ênfase está no conteúdo e nas acções de debate/combate político. O protagonismo não é dado aos grandes vultos revolucionários, mas sim aos homens e mulheres comuns que sustentam a mudança. E é um quadro que se mantém fresco no que traz de estímulo ao pensamento sobre democracia e poder.

LISBOA Teatro Nacional D. Maria II

De 28 a 30 de Outubro

Sexta e sábado, às 19h; domingo, às 16h

Bilhetes de 9€ a 16€

Ecos experimentais

Palco de experiências sonoras e visuais, na intersecção da música electrónica com as artes digitais, o Semibreve volta a fazer-se ver e ouvir um pouco por toda a cidade de Braga. É do Santuário do Bom Jesus do Monte que saem os primeiros ecos desta edição, levados por Félicia Atkinson e Violeta Azevedo (dupla que também irá ao Mosteiro de Tibães dar um workshop de composição a partir de uma escuta activa na mata).

Fica aberto o caminho a actuações de gente como François J. Bonnet & Stephen O'Malley, Maxwell Sterling & Stephen McLaughlin, Alva Noto, Caterina Barbieri (na imagem), David Maranha, Lea Bertucci & Ben Vida ou Drumming GP com Burnt Friedman. Instalações, conversas, oficinas, clubbing e prémios completam a partitura do festival.

BRAGA Vários locais

De 27 a 30 de Outubro

Bilhetes de 9€ a 20€; passe a 45€

Programa detalhado aqui

Ousadia, liberdade, criatividade

Depois de duas edições condicionadas pela pandemia, a Festa do Cinema Francês regressa em força, unida à Temporada Cruzada Portugal-França e a proclamar “uma ambição maior”: oferecer um cartaz “ousado, livre e criativo”. Vai a dez cidades do país mostrar mais de 80 filmes.

No cinema lisboeta São Jorge fazem-se as honras da inauguração oficial, com Toda a Gente Gosta de Jeanne, a primeira longa-metragem de Céline Devaux (presente na sessão). É um filme exemplar do “lugar especial às mulheres realizadoras” dado nesta 23.ª edição. Passado em Lisboa, é protagonizado por Blanche Gardin, conta com Nuno Lopes e Pedro Lacerda no elenco e faz parte do lote das 13 antestreias programadas pela festa.

Noutras secções, passam dez filmes inéditos, 19 em modo “segunda chance” e “quatro saborosas comédias” servidas no Cinema à Mesa, sem esquecer as sugestões CineJovem, a Parceria Acid e ainda uma retrospectiva dedicada a Louis Malle.

LISBOA, ALMADA, COIMBRA, OEIRAS, PORTO, LAGOS, FUNCHAL, ÉVORA, FARO e VISEU

De 26 de Outubro a 20 de Novembro (datas específicas em cada cidade)

Mais informações aqui

Mestres no mosteiro

Picasso, Dalí, Paula Rego, Nadir Afonso, Cruzeiro Seixas, Andy Warhol, Vieira da Silva, Cargaleiro e Roberto Chichorro estão entre os mais de 30 Grandes Mestres que habitam um renovado espaço monástico de Baião.

É a primeira exposição oficial do Mosteiro de Santo André de Ancede, depois da reabilitação do edifício por obra de Álvaro Siza Vieira e da simultânea mudança de vocação para centro cultural. Estão reunidas mais de 50 peças, oriundas de cerca de 20 colecções privadas. Algumas delas são dadas a contemplar ao público pela primeira vez.

BAIÃO Mosteiro de Santo André de Ancede - Centro Cultural

De 15 de Outubro a 13 de Novembro

Terça a domingo, das 10h às 18h

Grátis

Kent e Caymmi no mesmo Tom

Visitante frequente dos palcos portugueses, que costumam esgotar à passagem do seu jazz, a norte-americana Stacey Kent volta num registo diferente: junta a sua voz à de Danilo Caymmi para ensaiar Um Tom sobre Jobim, em homenagem ao mestre da bossa nova.

Para ela, é um regresso às canções de um dos seus maiores ídolos, que não raras vezes inclui nos concertos; para Danilo, que é filho de Dorival Caymmi e via Jobim lá por casa quando era criança, é o reencontro com o amigo, mentor e músico com quem conviveu na Banda Nova.