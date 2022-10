Investigação que visa actuais ou ex-ministros de Costa foi há mais de dois anos para o MP e não voltou à PJ

Inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal Regional de Lisboa e relaciona-se com vários ajustes directos, no valor global de 880 mil euros, feitos pela Câmara de Lisboa e pela EPUL à sociedade de advogados Linklater, que tinha como sócio-gerente o ex-ministro Pedro Siza Vieira, amigo de longa data do primeiro-ministro.