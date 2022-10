E se António Costa “atravessar o Rubicão” da crise?

É manifesto que António Costa tem sede de poder executivo e adora exercê-lo. Só quem não está atento à sua actuação – ou olha para ele com má-fé – pode achar que está cansado de ser primeiro-ministro.

A Assembleia da República debate na generalidade, quarta e quinta-feira, a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023). É o segundo aprovado pela maioria absoluta do PS, mas é o primeiro que foi completamente elaborado tendo em conta a existência de uma bancada com 121 deputados socialistas. Isto, porque o Orçamento em vigor foi aprovado já depois das legislativas de 31 de Janeiro, mas era praticamente idêntico à proposta que foi chumbada pela oposição em Outubro.