Um escritório com plantas a trepar pelas paredes

Diz quem lá esteve que ao se entrar no escritório da Colep Consumer Products se sente "uma lufada de ar fresco pela luz e transparência do espaço".

A empresa do Grupo RAR, que trabalha na indústria de produtos para cosmética, higiene pessoal, cuidado do lar e farmacêutica, ocupa um espaço de 350 metros quadrados no Porto num edifício dos anos 30 do século XX, que o projecto Living Offices foi espreitar.

O escritório foi renovado recentemente e, por todo o lado, paira "calma e contemporaneidade", o que se vê pela escolha dos tons neutros, das divisórias transparentes e das plantas, que até sobem pelas paredes.

Actualmente, quem quiser trabalha em casa, quem quiser trabalha por ali, num sítio fixo ou não - há cabines à disposição para reuniões breves ou telefonemas mais privados. E, claro, um lounge para relaxar.

Este é o décimo episódio da quinta temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para “mostrar e celebrar escritórios portugueses que fazem a diferença na vida das pessoas”. A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar. Sabe mais sobre este escritório no site do projecto.