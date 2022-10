Só promessas

O engenheiro civil, economista, político e actualmente presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, irá apresentar o seu plano para cumprir promessas eleitorais. Vai presentear os quase 130 mil lisboetas com mais de 65 anos com consultas médicas ao domicílio. Como é possível tal benesse, quando a maioria dos utentes não têm médico de família atribuído? Quando em muitos centros de saúde, para se marcar uma consulta, os utentes plantam-se devidamente apetrechados com as suas camas, na ânsia de poderem ter uma consulta. Pois é, e assim são os políticos da nossa “praça”. Só promessas.

Mário da Silva Jesus, Codivel

Dia dos 125 euros

Faço parte dos portugueses, que a partir de quinta-feira começaram a receber este bónus. A inflação, já anunciada, será imparável. Para a eliminar seriam necessários milhões e milhões de 125 euros. É pouco, todos o sabemos, mas como diz o nosso povo, “é o que se pode arranjar”. A caminhar para as nove décadas de vida, não me lembro, principalmente no “pós-25 de Abril” de algum Governo, ter feito o mesmo.

Mas, é também de elogiar Carlos Moedas, de coincidentemente colocar um plano de assistência médica aos idosos deste concelho. Basta um milhão e meio de euros para que mais de cem mil pessoas - acima dos 65 anos - tenham direito a teleconsultas e a médicos ao domicílio. É inegável que o papel das autarquias vai ser essencial nesta difícil fase.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

A quem devo agradecer?

Foi com um arrepio de prazer fiscal que vi depositados 25 euros na conta bancária. O descritivo dizia “TRF REEMBOLSO IRS”. Quanto ao resto das prebendas nada, o senhor primeiro-ministro acha-me rico. E fui à procura dos restantes 25 euros e dei com eles acomodados numa conta da minha mulher. Aí sim, vieram-me as lágrimas aos olhos. O fisco distribuiu os 50 euros salomonicamente, não fosse o casal ficar desavindo por tão volumosa quantia. Até me esqueci que a minha pensão sofreu uma talhada de quase 10% no seu valor real. E que o governo só aplica o algoritmo de aumento das pensões se a inflação for baixa ou moderada. E também me esqueci que a Lusoponte propôs um aumento de 9,3% nas portagens, igual à inflação, porque, lá está, consta do contrato. Então e o contrato que tinha com os pensionistas, António Costa? É para rasgar quando os números não lhe agradam? Garanto-lhe que vamos todos fazer greve!

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Ideias peregrinas

Garantidos pelo Governo e três autarquias cerca de 100 milhões de euros dos nossos impostos, a Igreja Católica Portuguesa instituiu uma fundação para as sua Jornada Mundial da Juventude. Nada se sabe ainda dos seus estatutos, capital ou bens, essas coisas terrenas no segredo dos deuses.

Mas a fundação já fixou o custo dos bilhetes para o milhão e meio de pessoas esperado, num pacote de 235 euros com estada e comida. Quem queira “só” ver o Papa pagará 125 euros. E já preparou o merchandising exclusivo: terços e cruzes, claro, mas também brindes como toalhas de praia, bonés, camisolas, etc. Será esse o capital a posteriori com que conta? Entretanto, o Orçamento do Estado já inscreveu isenções diversas em aquisições, obras e até a valorização até 140% de benefícios fiscais em IRS e IRC das doações feitas para o evento.

Eduarda Ferreira, Lisboa

O problema da baixa natalidade

A baixa natalidade em Portugal tem vindo a ser apontada como um grande problema para o país, onde os incentivos à mesma são nulos e quando os mais jovens se debatem com perspectivas pouco animadoras em termos de estabilidade profissional, para além das dificuldades que decorrem de sermos um país onde os salários baixos condicionam em muito a constituição da vida familiar.

O facto de sermos um país desigual, onde existem carências de vária ordem nalgumas regiões tem dado origem à deslocação de pessoas, das suas origens para outras regiões, o que é negativo em termos de afastamento familiar e custos financeiros acrescidos, numa conjugação de factores que são um travão ao aumento da natalidade.

Somos um país multifacetado, mas precisamos de sentir que somos valorizados pela nossa entrega e empenho naquilo que fazemos, pelo que os incentivos à natalidade, implicam ter estabilidade financeira e familiar, caso contrário, a inexistência de políticas adaptadas à realidade favorece o envelhecimento, trava o aumento da natalidade, traduzindo-se num problema para a Segurança Social, com repercussões na vida de todos nós.

Américo Lourenço, Sines