Como não fechar de vez o interior

Quando há uns anos se decidiu fechar uma série de escolas que quase não tinham alunos, alguém escreveu num cartaz, numa manifestação: "Encerrar uma escola é fechar uma aldeia.” Estávamos em 2007, era ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues. Alvo de contestação era também o encerramento de maternidades – naqueles dias, Correia de Campos, o titular da Saúde do Governo de José Sócrates, era volta e meia confrontado com mais uma notícia de um nascimento de um bebé numa ambulância, a caminho de um qualquer hospital, porque, como explicava um responsável dos bombeiros, as pessoas andavam tão baralhadas com os fechos que não sabiam para onde se dirigir.