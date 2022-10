“Eu só quero um tecto.” No Segundo Torrão, ainda há famílias em casas em risco

Câmara deu por terminado o realojamento de 51 famílias, mas há algumas que ainda não têm para onde ir. Sindatche não quer deixar a irmã e os sobrinhos para trás, Helena não foi incluída no realojamento porque dizem que não morava lá. E o perigo está mesmo por ali. Esta semana, parte da vala desabou.

Sindatche segura a barriga com as duas mãos dentro da casa abarracada quase vazia, onde vive sem água há duas semanas. É ali que espera o nascimento do primeiro filho, prestes a chegar a qualquer momento. “Já vai nascer dentro deste turbilhão. Não consigo preparar nada. Agora fiquei mais confusa e mais triste.”