Aethos, um hotel que se mistura com a paisagem da Ericeira

A propriedade termina na ponta da falésia que tem 40 metros, do lado esquerdo conseguimos espreitar para a estrada sinuosa que desce até à praia da Calada, do lado direito há duas únicas cores: o azul do mar e o verde da reserva natural.

Quem vem pela estrada nacional precisa de ir atento para não deixar passar a entrada da Rua da Estalagem, do lado esquerdo da via. Há muito que a Ericeira ficou para trás e as suas principais praias dedicadas ao surf também, o lugar é o da Encarnação, logo a seguir à bonita praia da Calada, que costuma ter bandeira azul e um mar de entrada proibida. Depois, não há nada que enganar: embora a fachada creme e castanha do Aethos procure misturar-se na paisagem, o hotel está bem visível.