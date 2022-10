Perdão da dívida adiado para 2023 atrasa investimentos da CP

O Governo já não deverá proceder, como tinha previsto no OE deste ano, ao saneamento da dívida da CP até ao final de 2022. Para a empresa, isto constitui um constrangimento para as decisões de investimento que precisa de tomar.

Apesar de prevista no Orçamento do Estado (OE) para 2022, a operação de saneamento da dívida da CP deverá ser afinal adiada para 2023, estando o Governo a pedir, na proposta de OE para 2023, uma nova autorização ao Parlamento para realizar a injecção de capital necessária, que é agora de quase 1900 milhões de euros. Na empresa, o atraso na concretização da medida pode afectar a sua operação. E, em particular, a aposta na alta velocidade.