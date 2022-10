Sp. Braga derrota Estoril e alcança o FC Porto

Foi um Sporting de Braga de muito bom nível que neste sábado foi à Amoreira derrotar de forma incontestada o Estoril e, com essa vitória, alcançar o FC Porto no segundo lugar da classificação da I Liga. Os bracarenses foram primeiro eficazes e depois seguros, tendo sempre o jogo controlado, justificando por inteiro o triunfo.

O Estoril até começou audaz, apostando na velocidade dos seus laterais, em especial Tiago Santos, mas na primeira oportunidade de que dispuseram os bracarenses inauguraram o marcador. Aos 11’, na sequência de um pontapé de canto, Tormena obrigou Dani Figueira a uma defesa de recurso e, na recarga, Al Musrati rematou de forma imparável.

O Estoril tentou reagir, mas raramente incomodou de forma séria Matheus. E foi mesmo o Sp. Braga que, com mais espaço para jogar fruto do balanceamento ofensivo do seu adversário, dispôs das ocasiões mais perigosas de golo. Primeiro foi Ricardo Horta a colocar à prova as qualidades de Dani Figueira; depois Vitinha não deu hipóteses ao guarda-redes estorilista. O internacional sub-21 de Portugal recebeu a bola de Ricardo Horta à entrada da área, ajeitou-a, procurou o espaço e rematou de forma indefensável, naquele que será um dos melhores golos da jornada sem margem para dúvidas.

A perder por 2-0, o Estoril não baixou os braços, mas ontem nunca foi aquela equipa dinâmica e envolvente que a colocou no sétimo posto da tabela à entrada para esta 10.ª jornada. Nos primeiros 45 minutos só mesmo por uma vez, num remate de Rodrigo Martins, Matheus foi verdadeiramente incomodado.

A segunda parte começou com o Estoril novamente a tentar responder à desvantagem, mas o Sp. Braga apostou sempre na exploração do espaço deixado livre nas costas da formação “canarinha”. Por isso, foi Abel Ruiz quem esteve mais perto de marcar, isolado perante Dani Figueira. Mas o espanhol atirou ao lado.

Até ao apito final, Nelson Veríssimo foi fazendo alterações na tentativa de refrescar a sua frente de ataque e até apostou numa defesa a três. Mas o Sp. Braga nunca tremeu e foi sempre ameaçando sentenciar definitivamente a partida com o terceiro golo: Vitinha esteve muito perto de o fazer, mas rematou às malhas laterais.

No final, os três pontos assentam bem aos bracarenses, pela segurança que demonstraram ao longo de todo o jogo. E são três pontos importantes, já que significaram aproveitar ao máximo a derrota da véspera do FC Porto e alcançar os portistas no segundo posto e ainda tirar proveito do embate entre Sporting e Casa Pia, onde pelo menos um dos emblemas perderia sempre pontos.

Positivo/Negativo Positivo Vitinha Grande golo do jovem avançado bracarense, que vai conquistando o seu espaço na equipa minhota. Neste sábado, um remate de fora da área do internacional sub-21 português foi um dos momentos altos do jogo.

Positivo Al Musrati Mais um grande jogo do médio bracarense, que esteve incansável a recuperar a bola e esclarecido quando era preciso entregá-la aos seus colegas. E ainda marcou um golo.

Positivo Dani Figueiras O guarda-redes do Estoril fez um par de boas defesas que salvaram os estorilistas de mais golos. Negativo Estoril A equipa orientada por Nélson Veríssimo estava a fazer um bom campeonato, mas neste sábado a exibição dos estorilistas esteve uns furos abaixo do que vinha demonstrando nesta I Liga.

.