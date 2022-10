Presidente do Supremo diz que falta de verbas condiciona actuação dos tribunais

Henrique Araújo defende que o orçamento deste órgão de soberania deve ser discutido “em diálogo directo” entre a Assembleia da República e o Conselho Superior da Magistratura, que ficaria encarregue de o executar. Também quer plataformas electrónicas da Justiça nas mãos do conselho.

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, defendeu esta sexta-feira que o orçamento dos tribunais deve ser discutido “em diálogo directo” entre a Assembleia da República e o Conselho Superior da Magistratura, a quem devia ser atribuída a competência para o executar.

“Não faz qualquer sentido que seja o poder executivo a determinar quais as verbas destinadas aos tribunais, porque ao fazê-lo em medida inferior às necessidades do judiciário – como sempre acontece – acaba por condicionar a actuação deste”, afirmou.

A posição foi assumida num discurso na sessão de encerramento do XVI Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura (CSM), dedicado à independência do poder judicial, que decorre desde esta quinta-feira em Vila Nova de Gaia.

O juiz conselheiro que dirige o Supremo defendeu igualmente que o controlo das plataformas informáticas, actualmente na dependência do Ministério da Justiça, deve ficar na sob a tutela do CSM. “É, de facto, contraditório com o princípio da separação de poderes que seja o Ministério da Justiça a deter o controlo dessas plataformas”, sublinhou Henrique Araújo.