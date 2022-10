JS contraria bancada parlamentar nos apoios do ensino superior. PSD pôs-se ao lado do PS

A aritmética não chegava (embora por pouco) para provocar um problema ao PS, mas a mensagem política que passa é importante: seis dos oito deputados da Juventude Socialista desobedeceram à indicação de voto contra que havia sido dada para três projectos de lei do BE, PAN e PCP sobre apoios aos estudantes universitários e abstiveram-se. Foi, afinal, o PSD quem se juntou ao PS num projecto com voto contra, e noutros dois com a abstenção – os diplomas chumbaram.

Como a bancada do PS tem 120 deputados, passaram a contar apenas 114 porque seis se abstiveram. Se toda a oposição votasse a favor dos projectos (110 votos), ainda assim ficariam a faltar cinco votos para poderem ser aprovados. Seria preciso haver mais vozes jovens na bancada socialista para além das de Miguel Costa Matos (líder da Juventude Socialista), Eduardo Alves, Francisco Dinis, Tiago Monteiro, Pedro Anastácio e Miguel Rodrigues.

O PSD, que até tem questionado e atacado o Governo pela falta de alojamento para os estudantes, votou contra (tal como o PS) o projecto de lei do PCP que previa o aumento do apoio de complemento de alojamento para os estudantes deslocados e o levantamento dos edifícios públicos não usados que pudessem ser convertidos em alojamento estudantil (a IL absteve-se; os restantes partidos votaram a favor). E absteve-se nos do Bloco e do PAN que criavam um complemento extraordinário para as bolsas de acção social do ensino superior – que o PS também votou contra mas em que a JS se absteve.

Ainda na área dos apoios no ensino superior, o PS fez chumbar (mas também o PSD, Chega e IL) o projecto do Bloco para a requisição de imóveis para alojamento estudantil. O Livre, precavendo-se do chumbo quase certo do seu projecto de resolução que recomendava ao Governo medidas urgentes de apoio aos universitários para alojamento e a criação de residências universitárias em património estatal subutilizado, pediu que baixasse sem votação à comissão de Educação.