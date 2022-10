Qatar 2022: o futebol é cínico, ou é sujo. Ou ambos

Estima-se que a empreitada de construção de novos estádios, hotéis, rede de metro e outras infra-estruturas do Qatar 2022 vale 220 mil milhões de dólares. Mais coisa, menos coisa, é o PIB português, feito com um exército de escravos modernos. O The Guardian contactou as autoridades indianas, bangladeshianas, nepalesas, cingalesas e paquistanesas e concluiu que até 2020 já tinham morrido no Qatar 6500 trabalhadores destes países, uma subestimativa que não contabiliza os mortos de outros países. O Governo do Qatar contou apenas 37 mortes em estaleiros de estádios, das quais, três com causas relacionadas com o trabalho.