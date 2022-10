Receita liberal

Fomos recentemente surpreendidos com os resultados práticos de um “choque fiscal”. Se é que entendi bem, a receita é a seguinte: alivia-se de forma radical os impostos cobrados às empresas e particulares com maiores lucros/rendimentos e estes irão reinvestir na economia os excedentes assim proporcionados, criando mais riqueza e empregos, numa espiral virtuosa.

Assim quis fazer Liz Truss, primeira-ministra britânica. Mas foi surpreendida pelos mercados financeiros, que na expectativa de um aumento exponencial do recurso ao endividamento do Estado para suprir as receitas fiscais de que abdicou, reagiram de imediato aumentando as taxas de juro. De tal forma que até o insuspeito FMI recomendou ao governo britânico que desistisse de aplicar esta receita. E já sabemos o que aconteceu, o ministro das Finanças caiu, já foi anunciado o recuo quase total nestas medidas e a própria Truss pediu ontem a demissão. Afinal aquela é a terra do Robin dos Bosques, não é? Tirar algum aos ricos para dar aos pobres.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Marcelo lança Passos Coelho

No dia 15 de Outubro em Amarante, no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, comemorou-se o centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís, cerimónia que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, depois de rasgados e justos elogios a Agustina, e como na sala estava Pedro Passos Coelho, resolveu saltar dos elogios à escritora para os elogios ao ex-primeiro ministro. Dirigindo-se a Passos Coelho, Marcelo disse que Portugal deve muito ao trabalho que fez no período da troika e mais à frente afirmou que Passos Coelho tem ainda muito que dar ao país. Como o Presidente é muito cuidadoso nos discursos que faz, sobretudo em cerimónias públicas, não acredito que estes elogios não tivessem resultado de algo previamente pensado para o seu discurso. É para mim mais que evidente que estes elogios foram um empurrão para que venha a candidatar-se à Presidência da República.

Acácio Alferes, Évora

Riscos do enviesamento informativo

Não posso estar mais de acordo com o excelente texto - “Riscos do enviesamento informativo: o recente exemplo sobre a Educação em Portugal” - destes senhores [Eduardo Marçal Grilo, José António Sarsfield Cabral, Paulo Tavares de Castro e Rui Guimarães]. Só discordo quando dizem que utilizaram os artigos em jornais “de referência”. Fizeram bem em colocar aspas, é que no jornal que leio diariamente, tem lugar ‘reservado’ um colunista - Santana Castilho - para quem na educação é tudo mau, não escapa ninguém!. Do Expresso nem vale a pena falar, a opção editorial é pelo populismo mais básico, alinhado com as directrizes SIC. Do PÚBLICO, é mais do mesmo. Viram alguma chamada de primeira página do artigo referido? Nada. Mas sim para o Moedas, o Benzema, o Orbán, a Liz Truss, etc... Opções editoriais, claro. Pobre de mim leitor, já que a restante imprensa diária é do piorio e das Tv nem vale a pena falar. Medonho o panorama, e mesmo assim, ao contrário do que, repetidamente, diz S. Castilho, os indicadores da Educação melhoram. Está tudo bem? Não, não está, mas o caminho faz-se caminhando.

Adão Luz, Lisboa

Uma perspectiva do mundo

Vivemos dias bastante difíceis e de incertezas São exemplos disso a pobreza, a exclusão social, a ausência de respeito pelo meio ambiente (…) que provêem de um desempenho errático face às necessidades do mundo. Assim, importa estabelecer prioridades para alcançarmos uma sociedade sustentada. Porém, visto que esta situação continua infelizmente a não merecer a coadjuvação dos líderes da Rússia e dos EUA, entre outros, é difícil de compreender como alguns cidadãos continuam mesmo assim a aplaudir a apologia da estratégia dos visados. É que ambos têm um propósito comum - “ser donos do mundo” -, nem que para isso tenham de enveredar por um rumo sem olhar a meios de acordo com o plano ambicionado. Um verdadeiro jogo do gato e do rato, basta pensar sobre a guerra na Ucrânia ou a crise de dependência energética que está adjacente. Por isso, relativamente ao nosso futuro colectivo, temos de continuar a gritar bem alto para que os Governos terminem com a arrogância e a prepotência, a fim de proporcionarem condições para uma melhor qualidade de vida aos cidadãos. Porque, em qualquer conflito bélico não faz sentido pedir sacrifícios às populações, como nos querem fazer crer, mas, sim, pedir aos decisores políticos novas atitudes e novos comportamentos em prol da dignidade humana.

Manuel Vargas, Aljustrel