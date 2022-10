Por que se tornou o Reino Unido ingovernável? Em análise por Francisco Mendes da Silva

O agitado Reino Unido pós-Brexit conheceu mais um revés nesta quinta-feira com o fim da era Truss.

Foram 45 dias, dois ministros das finanças e um funeral. O agitado Reino Unido pós-Brexit conheceu mais um revés nesta quinta-feira com o fim da era Truss. Neste P24 a análise com o cronista do PÚBLICO, Francisco Mendes da Silva.

