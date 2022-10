Invasão do Capitólio: comissão de inquérito intima Trump a depor

A comissão de inquérito do Congresso que investiga o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos emitiu esta sexta-feira uma intimação ao ex-Presidente norte-americano Donald Trump, dizendo que o republicano “orquestrou” um plano para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020.

A intimação exige que Trump entregue à comissão uma série de documentos até 4 de Novembro e que compareça para testemunhar sob juramento a partir de dia 14.

“Reconhecemos que uma intimação a um ex-Presidente é uma acção significativa e histórica”, escreveram o presidente da comissão, Bennie Thompson, e a vice-presidente, Liz Cheney, na carta dirigida a Trump.

"Como ficou demonstrado nas nossas audiências, reunimos provas contundentes, inclusive de dezenas de seus ex-nomeados e funcionários, de que orquestrou pessoalmente e supervisionou um esforço levado a cabo por vários elementos para reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020 e obstruir a transição pacífica de poder”, lê-se ainda carta, enviada a Trump esta sexta-feira.

Entre as provas documentais exigidas pela comissão constam os registos de todas as chamadas telefónicas e mensagens enviadas ou recebidas, as comunicações com membros do Congresso, bem como as comunicações com os Proud Boys e Oath Keepers, grupos extremistas que participaram na invasão do Capitólio a 6 de Janeiro de 2021.

Entre os documentos que Trump terá de apresentar contam-se também quaisquer registos dos esforços do ex-Presidente para contactar testemunhas e seus advogados.

A vice-presidente da comissão, a republicana Liz Cheney, disse em mais de uma ocasião que é determinante que o ex-Presidente testemunhe sob juramento. “Somos obrigados a procurar respostas directamente do homem que colocou tudo isto em movimento”, disse a congressista na última audiência pública, a 13 de Outubro, quando os sete membros democratas e dois republicanos da comissão de inquérito votaram por unanimidade a favor da intimação do ex-Presidente, um passo legal que pode levar a acusações criminais se Trump optar por não cumprir.