Reabilitação dos edifícios do Griné deverá avançar nas próximas semanas

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) espera dar início à reabilitação do Bairro do Griné, em Aveiro, “nas próximas semanas”, atendendo a que a empreitada “já foi adjudicada”. A previsão é avançada por Carla Benera, directora de estudos, planeamento e assessoria do IHRU, na sequência de um pedido de informações apresentado pelo PÚBLICO após mais duas acções de despejo, esta semana, naquele bairro. Estas obras há muito que vêm sendo reclamadas dado o estado de degradação em que se encontra o bairro que tem sido notícia pelas acções de “desocupação” de habitações que tinham sido ocupadas ilegalmente.

Sobre estas acções em concreto, e atendendo a que há ainda várias famílias em situação de ilegalidade - com a ameaça de despejo a pairar no ar -, é certo que irão ter continuidade, mas ainda sem calendário definido. “Não é possível prever as datas dos actos e das diligências judiciais na medida em que dependem de uma decisão do tribunal”, explica aquela responsável.

Confrontada com as críticas de que não foi garantida solução alternativa a estas famílias do Griné, Carla Benera explicou que “o IHRU, nestes processos de desocupação de fogos, requer ao Tribunal a intervenção da Segurança Social na petição inicial e, aquando da notificação do agendamento da diligência de desocupação, reitera a necessidade de se proceder à notificação da Segurança Social e do município territorialmente competente para procederem ao acompanhamento dessa diligência e assegurarem as soluções alternativas de alojamento quando necessárias”. Um procedimento que foi seguido nestes dois últimos processos, não tendo o IHRU “conhecimento ou legitimidade para se pronunciar”, refere aquela responsável.

Também o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, faz questão de sublinhar que a autarquia “não alimentará o debate público sobre esta matéria”. A sua única declaração em relação a este caso é para garantir que, “no âmbito do quadro de descentralização de competências da acção social, com efeitos a partir de 1 de Julho, a autarquia já está a cooperar com o IHRU na gestão dos desalojados”, trabalho de cooperação que irá continuar. Apesar de estar prestes a ficar sem fogos de habitação naquele bairro - autarquia e IHRU acordaram uma permuta de apartamentos em três bairros do município -, a câmara irá ajudar a financiar a reabilitação do Griné (e também do Caião), ao abrigo do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA). “São 500 mil euros que estão disponíveis para essa obra”, declarou o edil, notando que “a execução termina em final de 2023”, ou seja, “falta um ano e pouco”.

A esta altura, o IHRU garante também já ter diligenciado “pelo levantamento dos trabalhos necessários para a reabilitação dos fogos” que foram, entretanto, desocupados, prevendo que a empreitada seja lançada brevemente. O movimento Habitação Hoje refutou criticou o facto de estas famílias estarem a ser retiradas dos apartamentos para as habitações permanecerem vazias.