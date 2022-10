Jornada Mundial da Juventude terá parceria com a Associação de Apoio à Vítima

D. Américo Aguiar reforça que haverá “tolerência zero” no que diz respeito a incidentes e constrangimentos com peregrinos.

A Associação Portuguesa de Apoio à Vitima será parceira da Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa entre os dias 1 e 6 de Agosto do próximo ano. A informação foi avançada durante um encontro da organização com jornalistas, nesta sexta-feira, que contou com a presença do bispo D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ 2023.

“Procurámos uma entidade que tivesse experiências do terreno e que pudesse ser nossa intermediária naquilo que possa ser o apoio a um jovem ou a uma pessoa que participe na JMJ e que viva um incidente qualquer” ou que seja “vítima”, afirmou D. Américo. O bispo revelou que houve uma “disponibilidade total” por parte da APAV. “Fizeram um levantamento daquilo que são os melhores procedimentos em eventos internacionais e apresentaram-nos um caderno de encargos daquilo que possa ser um trabalho da APAV durante aqueles 15 dias”, acrescentou. D. Américo Aguiar reforçou que haverá “tolerância zero” relativamente a incidentes, isto é, “um assalto, um ataque, um incidente qualquer que seja vítima do que quer que seja”.

Na edição do próximo ano, os jovens que se inscreverem na JMJ terão a oportunidade de usufruir de um bilhete em que o alojamento está incluído. Este será em espaços como ginásios ou escola, ou ainda em casas de famílias de acolhimento. Uma família nunca poderá receber uma pessoa isolada para evitar eventuais incidentes ou constrangimentos. Os peregrinos poderão ficar alojados no espaço que abrange as dioceses de Lisboa, Santarém e Setúbal, sendo que é garantido que os participantes não demorarão mais de duas horas em transportes públicos para as deslocações entre a jornada e onde pernoitam.

A nível de alimentação, a organização do evento garantiu que iria haver parcerias com restaurantes de Lisboa, onde os participantes apresentariam um voucher e poderiam fazer a sua refeição. No fim do evento, a organização ajustará as contas com os mesmos estabelecimentos que se mostrem disponíveis.

Os bilhetes para os peregrinos variam entre os 50 e os 255 euros, havendo categorias diferentes de packs. Ainda assim, todos têm incluídos o transporte durante o evento, seguro e um kit de peregrino. Existe a possibilidade de adquirir o bilhete para os dias todos ou para menos dias. Todas as informações estão disponíveis no site da JMJ.

Para já, ainda não há uma data para o início das inscrições. No entanto, a organização confirma que será ainda este mês, depois de o Papa Francisco se inscrever – será o primeiro a inscrever-se, tal como nas outras edições.

Apesar de o Parque Tejo estar confirmado como o local principal onde o encontro se realizará, o Comité Organizador Local ainda não revelou em que locais da cidade se irão realizar outros momentos do encontro. Apenas o vão fazer quando tiverem todos confirmados, frisaram.

Na semana anterior à da JMJ, 18 dioceses do país, incluindo ilhas, receberão peregrinos de todo o mundo nos “Dias das Dioceses”.