Da música ao design, estas cidades fizeram da criatividade um posto

Fazem parte da rede de cidades criativas da UNESCO e têm feito do artesanato, da música, da literatura ou do design uma bandeira. A Fugas viajou por Leiria, Caldas da Rainha, Idanha-a-Nova, Covilhã e Óbidos, as cinco cidades criativas do Centro de Portugal.

Olhando para a ligeireza com que Maria José Caroço constrói um adufe, até parece fácil. Envolve a pele na armação de madeira, prega-a, coloca umas caricas no interior — “também podem ser pedrinhas”, anuncia — e depois passa à parte da cosedura, antes de colocar a fita em toda a volta. No final, resta-lhe decorar o instrumento com laços — chamam-se “maravalhas” — nos quatro cantos e o adufe está pronto para ser colocado à venda no Centro de Artes Tradicionais de Idanha-a-Nova, equipamento municipal que vai mantendo viva a tradição da construção deste instrumento musical.