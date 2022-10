O praticante de modalidade individual: um parente pobre?

1. No âmbito da modalidade olímpica judo, mediante exposição tornada pública de Telma Monteiro, reavivou-se a tensão que há meses tinha detonado por uma carta aberta de sete judocas visando muito criticamente a direcção da Federação Portuguesa de Judo, em particular na pessoa do seu presidente. Agora, pelo que adiantam as notícias, o verniz (se é que ainda existia) estalou por causa de um eventual – para dizer o mínimo – despedimento de técnica nacional em véspera de competição internacional.