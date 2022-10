Schmidt após vitória no Dragão: “Ganhar na casa do segundo é uma afirmação”

Benfica venceu FC Porto por 1-0 e aumenta para seis pontos a liderança no campeonato. Treinador “encarnado” diz que é muito cedo para fechar as contas do campeonato.

Vencer na casa do segundo classificado e aumentar a vantagem pontual para os seis pontos é uma afirmação. Contudo, Roger Schmidt recusa facilitar nas contas do campeonato, relembrando que ainda se disputaram apenas dez partidas e que há ainda muito campeonato pela frente.

“O nosso objectivo era vencer. Estar seis pontos à frente não é decisivo, mas é uma afirmação. És primeiro, vais jogar fora ao segundo classificado e vences, é uma afirmação. Este foi um jogo diferente, com muitas emoções”, analisou o técnico germânico.

Ao intervalo, o técnico do Benfica fez três alterações na equipa: saíram os três “amarelados” no primeiro tempo. Para Roger Schmidt, esta uma das decisões mais importantes da noite, permitindo às “águias” conservar até ao fim do jogo a superioridade numérica sobre os portistas, conquistada aos 27’ com a expulsão de Eustáquio.

“Tivemos de fazer essa alteração ao intervalo, acho que não seria possível acabarmos o jogo com 11 jogadores”, explica.

O golo da vitória das “águias” surgiu por intermédio de Rafa aos 72’. Para Schmidt, a paciência demonstrada pelos seus jogadores foi a chave para o triunfo. “Era claro que se o Porto quisesse marcar teria de recorrer a bolas longas e a bolas paradas. A paciência foi decisiva, sim”

O Benfica venceu, esta sexta-feira, o FC Porto no Estádio do Dragão. Os “encarnados” venceram por 1-0, com um golo marcado por Rafa aos 72’. Os portistas estiveram em inferioridade numérica mais de uma hora, após a expulsão de Eustáquio logo ao minuto 27.

Com este triunfo, as “águias” abrem para seis pontos a vantagem pontual sobre os “dragões”, isolando-se ainda mais na liderança do campeonato. Esta é também a primeira vitória do Benfica no Dragão desde 2019.