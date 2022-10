Conceição dá murro na mesa: “Vamos fazer tudo para ganhar este campeonato porque somos melhores”

Treinador do FC Porto respondeu apenas a uma questão na conferência de imprensa. Com derrota frente ao Benfica, portistas ficam a seis pontos da liderança.

Foi uma conferência de imprensa a lembrar uma outra dada por José Mourinho na época 2001-02. Esta sexta-feira, após a derrota do FC Porto no Estádio do Dragão frente ao Benfica, Sérgio Conceição respondeu apenas a uma pergunta na conferência de imprensa, deixando claro que os portistas não vão atirar a toalha ao chão apesar da diferença pontual para os rivais ser agora de seis pontos.

“O campeonato não acabou, estamos à décima jornada. Já não fui campeão com sete pontos de vantagem, já fui com sete pontos de atraso. Estamos aqui para dar luta, vamos dar luta e vamos fazer tudo para ganhar este campeonato. Merecemos e somos melhores”, afirmou Sérgio Conceição, antes de dar uma palmada na mesa e sair da sala de imprensa, fazendo lembrar um gesto semelhante de José Mourinho há 20 anos.

Ainda nesta resposta única, Conceição afirmou que a equipa do FC Porto foi a “mais competente das três em campo”, dizendo que os portistas foram também os que procuraram “ganhar mais o jogo de forma limpa”.

O treinador portista, que foi expulso já depois do final da partida, destacou também o orgulho nos jogadores, considerando que a equipa, mesmo estando em desvantagem mais de uma hora, procurou ganhar o jogo frente ao Benfica.

O Benfica venceu, esta sexta-feira, o FC Porto no Estádio do Dragão. Os “encarnados” venceram por 1-0, com um golo marcado por Rafa aos 72’. Os portistas estiveram em inferioridade numérica mais de uma hora, após a expulsão de Eustáquio logo ao minuto 27.

Com este triunfo, as “águias” abrem para seis pontos a vantagem pontual sobre os “dragões”, isolando-se ainda mais na liderança do campeonato. Esta é também a primeira vitória do Benfica no Dragão desde 2019.