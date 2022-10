Sexta na TV: Foo Fighters assombrados, Jane por Charlotte, jogos perigosos e crime nos caminhos de Santiago

CINEMA

Estúdio 666

TVCine Top, 21h30

Terror, música e Foo Fighters. É desta combinação que resulta o filme realizado por BJ McDonnell, a partir de um conto original de Dave Grohl. É interpretado pelos elementos da banda, que fazem deles próprios. Will Forte, Whitney Cummings, Jeff Garlin e Jenna Ortega juntam-se ao elenco.

A acção passa-se numa mansão assombrada de Encino, em Los Angeles, que é escolhida pelo grupo para gravar o seu novo álbum. Mas o andamento dos trabalhos é perturbado por forças sobrenaturais, possessões demoníacas e mortes inexplicáveis. Parte da história aconteceu na realidade: foi naquela casa que os Foo Fighters registaram Medicine at Midnight, editado em 2021, um ano antes da morte do baterista Taylor Hawkins.

Freeheld - Amor e Justiça

RTP2, 23h12

EUA, 2005. Laurel Hester é polícia em New Jersey. A nível pessoal, mantém uma relação conjugal com Stacie Andree, 19 anos mais jovem. Tudo muda quando é diagnosticada com cancro nos pulmões em estado avançado. Consciente do fim que se aproxima, Laurel deseja que Stacie herde a casa onde ambas vivem e que receba os benefícios de viuvez.

O problema é que a relação não é legalmente reconhecida para efeitos de herança. Decidida a marcar posição e a defender os seus direitos e os da comunidade homossexual, ela vai lutar até ao fim para que a lei seja alterada e Stacie receba o que é seu por direito.

A história real de Laurel Hester (1956-2006), já antes contada no oscarizado documentário de Cynthia Wade, serve de base a este drama biográfico, com realização de Peter Sollett e argumento de Ron Nyswaner. Julianne Moore, Ellen Page (agora Elliot Page), Steve Carell, Luke Grimes e Michael Shannon dão vida às personagens.

DOCUMENTÁRIO

Jane por Charlotte

TVCine Edition, 22h

Neste documentário de 2021, a actriz Charlotte Gainsbourg põe-se pela primeira vez no papel de realizadora e filma a mãe, Jane Birkin. Mais do que o olhar de uma filha sobre a mãe, é um retrato aprofundado e sem reservas da relação pessoal entre elas, em que esse olhar se exerce nos dois sentidos. É também um filme sobre ausentes: a irmã mais velha de Charlotte, Kate Barry, filha do primeiro casamento de Jane com o compositor John Barry, que morreu em 2013, ou o pai cujo nome Charlotte transporta, Serge Gainsbourg.

SÉRIES

Santiago

Opto, streaming

Estreia. Um serial killer nos caminhos de Santiago. É desta premissa que parte a série criada por César Mourão, Diogo Brito e Inês Braga, com realização de Pedro Varela. Lúcia Moniz encabeça o elenco, composto por actores de seis nacionalidades.

O thriller de oito episódios, debitados à quinta-feira, segue uma família que se faz ao caminho entre o Porto e Santiago de Compostela, em busca de uma jornada espiritual, mas também de reforçar os laços e de encontrar alguma redenção para questões mal resolvidas do passado. No processo, há-de cruzar-se com vários outros peregrinos. Até aqui, seria uma história como qualquer outra. Mas é então que os crimes começam.

The Peripheral

Prime Video, streaming

Estreia da adaptação televisiva do livro de ficção científica de William Gibson, com o dedo dos criadores de Westworld na produção e com Chloë Grace Moretz no papel principal.

Flynne é uma jovem que passa a vida a jogar videojogos. Servem-lhe como fuga à realidade da vila remota a que está “presa” e também como forma de pagar as contas. Tudo (mas mesmo tudo) se altera quando testa um novo e avançado sistema de jogo que a transporta para um plano ultra-realista, onde tudo parece possível. Mas a boa surpresa inicial não tarda a revelar-se um pesadelo com implicações graves e perigos reais.

Dois Homens e Meio

Fox Comedy, 22h10

Michael Bolton é o convidado especial da abertura da décima temporada da premiada sitcom norte-americana, a segunda com Ashton Kutcher como protagonista, no lugar que antes pertencia a Charlie Sheen. O primeiro episódio traz um pedido de casamento muito elaborado – mas não muito bem-sucedido – que envolve fogo-de-artifício e Bolton a cantar. Nas cenas dos próximos capítulos aparecem outros convidados, como Miley Cyrus, Scott Bakula ou Hilary Duff.

Gangs of London

HBO Max, streaming

Sem Gareth Evans aos comandos, está de regresso a ultraviolenta série de acção passada no submundo do crime londrino em que há mesmo ossos partidos e o sangue sai por todos os lados, naquelas que são algumas das melhores sequências de acção alguma vez filmadas para televisão. Evans e o co-criador Matt Flannery ainda assinam juntos o guião do primeiro episódio. Desta feita, é Corin Hardy quem manda na série.