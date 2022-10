Não é preciso um grande treino em elaborações analíticas para notar as diferenças entre a acção e o discurso políticos do governo socialista em conúbio com os partidos à sua esquerda (uma espécie de pacto civil que ficou conhecido com o nome engenhoso de “geringonça”) e o governo socialista actual que resulta de uma maioria absoluta e, por isso, não está sujeito aos constrangimentos de parcerias ad hoc. Se antes o governo agiu e discursou de uma certa maneira e agora conduz uma política que, em muitos aspectos, revoga a anterior, devemo-nos abster de ver aí uma qualquer “maldade” (a tendência para introduzir na política questões de ordem moral nem sempre — ou quase nunca — é uma boa coisa e limita muito o pensamento), nem sequer uma contradição: é pura e simplesmente porque o primeiro-ministro e por extensão o seu governo pensam que não podem fazer de outra maneira. O problema na política do nosso tempo que nos governa não está nas oscilações e inversões de humores e de programas, mas antes na sujeição servil ao que, em cada momento, é a “força das coisas”. Por força das coisas se governou com determinados parceiros tácticos; por força das coisas se regressou à lógica gestionária e reactiva da acção política segundo os princípios “realistas” (isto é, segundo as necessidades e imperativos de entidades como “os mercados”) que todos conhecemos bem e que impõem o poder do que se considera como adquirido e irreversível. Na paisagem política onde tudo isto se passa parece que não se faz mais nada senão discutir, é um talk show permanente. Mas a discussão consiste em pouco mais do que berrar contra o adversário eleitoral.