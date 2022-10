Treze distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva

Portugal está a ser afectado pelos efeitos da depressão Armand , com vento, chuva por vezes forte e persistente e agitação marítima.

Treze distritos do continente estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte, consequência da passagem da depressão Armand, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo até às 18h.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, por causa do vento, que poderá soprar com rajadas até 80 km/h, sendo até 90 km/h nas terras altas, até às 15h.

Também os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com quatro a cinco metros até às 3h de sexta-feira.

Portugal continental está a ser afectado desde quarta-feira e até sexta-feira, pelos efeitos da depressão Armand, com vento, chuva por vezes forte e persistente e agitação marítima.

O IPMA revelou que a depressão afectará igualmente o arquipélago da Madeira, onde se espera a ocorrência de precipitação por vezes forte e persistente, em especial nesta quinta-feira, assim como um aumento da agitação marítima, com ondas que podem chegar aos quatro metros.