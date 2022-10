Fenprof diz que OE da Educação não resolve “problemas dos professores” e das escolas

No mesmo dia em que os sindicatos convocaram uma greve nacional de professores – a acontecer no dia 2 de Novembro –, Mário Nogueira disse que a Fenprof vai também discutir a possibilidade de convocar uma concentração nacional de professores junto à AR.

O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, considerou esta quinta-feira que o financiamento previsto no Orçamento do Estado para 2023 para a educação “não dá resposta a nenhum dos problemas dos professores”. Nogueira sublinhou que os professores se sentem desrespeitados, por exemplo, pela “afirmação” do ministro da Educação, João Costa, “que insinua” a existência de um padrão de baixas médicas fraudulentas. “É completamente falso.”