Empresários candidatos à concessão de casinos julgados por exploração ilícita de jogo

O administrador da Bidluck SA, a empresa concorrente da Estoril-Sol no concurso para a concessão da exploração dos casinos do Estoril e de Lisboa, está a ser julgado no Tribunal de Viseu por um crime de exploração ilícita de jogo e um crime de material de jogo. Além do administrador Jorge Manuel Galvão Miguel, outro gestor ligado à empresa, Juan Jesus Hernandez Gutierres, também está acusado juntamente com mais três arguidos.