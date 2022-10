Bispo da Guarda mantém em funções padre investigado por abuso de crianças

O bispo da Guarda mantém em funções em várias paróquias um padre que está a ser investigado por abuso de menores, apesar de o suspeito ter a seu cargo vários serviços que lidam com crianças e jovens, noticiou o jornal Observador.

A opção do bispo D. Manuel Felício contrasta com o que tem acontecido noutras dioceses portuguesas, como Lisboa, Vila Real ou Évora, onde situações semelhantes levaram ao afastamento preventivo dos visados de tarefas pastorais.

“Este caso inclui-se entre as mais de 400 situações relatadas este ano à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica Portuguesa. E é também um dos quatro inquéritos que se mantêm abertos pelo Ministério Público após a análise dos 17 casos respeitantes a padres ainda no activo que aquela comissão fez chegar à Procuradoria-Geral da República”, escreve a mesma publicação. Que conta que quem denunciou o sacerdote se tornou entretanto também padre.

Quando tudo aconteceu tinha 12 anos e o alegado abusador ter-lhe-á prometido ajuda para entrar no seminário. Depois aconteceram os abusos, que segundo esta vítima terão também atingido outros dois menores.

O bispo da Guarda escudou-se no segredo de justiça para não prestar declarações públicas sobre o caso. “Neste momento, em que a Comissão Independente procede às suas investigações, pela qual já fui contactado formalmente e à qual reportei, por escrito, informações que tenho, enquanto aguardamos resultados mais concretos das suas investigações, prometidos para o final deste ano, tendo alguns casos já sido comunicados ao Ministério Público e estando outros eventualmente em averiguações e com possibilidade de virem também a ser comunicados, não estou disponível para prestar declarações à comunicação social”, disse àquele jornal, que recorda o comportamento de D. Manuel Felício no caso dos abusos no seminário do Fundão, revelado em 2012 e na sequência do qual o padre Luís Mendes foi condenado a dez anos de cadeia.

Durante a investigação judicial o bispo reuniu-se com os pais dos seminaristas lhe dizer que deviam ter falado primeiro com ele; posteriormente, “emitiu um pedido, baseado num parecer de um especialista em direito canónico, destinado a invalidar o testemunho prestado pelo único padre que disse abertamente à Polícia Judiciária que acreditou nos alunos quando eles lhe denunciaram os crimes do padre”.