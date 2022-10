Governo aprova versão mais suave do decreto que mexe na lei dos contratos públicos

O executivo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o decreto-lei que altera o Código dos Contratos Públicos. Mexidas não têm tanto impacto como as anteriores e, por isso, seguem já para Belém. Governo não conta com obstáculos do TdC, nem espera que Marcelo mantenha as mesmas preocupações.

O Governo suavizou as normas previstas no decreto-lei que altera o Código dos Contratos Públicos em relação à versão inicial que mereceu uma primeira aprovação em Julho. O diploma, que tem como objectivo acelerar o investimento público – aprovado esta quinta-feira em versão final no Conselho de Ministros –, continua a prever o regime concepção-construção para o lançamento de empreitadas de obras públicas – o ponto mais polémico –, mas este surge agora como temporário, com reavaliação prevista em 2026. O executivo não espera obstáculos por parte do Tribunal de Contas (TdC), nem que o Presidente da República repita as preocupações que expressou em 2021, quando o Governo mexeu na lei pela última vez.