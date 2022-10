O respeitinho não é bonito

Há muito tempo que não lia algo tão divertido de João Miguel Tavares (JMT). Quer ele distanciar-se da crítica de um leitor a um texto seu (“O nascimento do PS à D”). Escreve esse leitor: “Ou seja, o Governo está a fazer o que é certo, igual ao que faria o PSD. Mas está a fazer tudo mal, porque o dr. Costa e o PS estão a ocupar o espaço ideológico do PSD”. Esta análise é não só divertida como de uma total adequação ao que JMT tinha escrito. Tenta então, no texto de terça-feira, JMT dizer que a análise do leitor não é “uma denúncia… de preconceitos…” e para sua defesa invoca como Passos Coelho não mentia (!!!) e como Costa mente. A favor de JMT, o ter citado a frase para si “assassina” do leitor, mas está a pensar que todos os outros leitores são amnésicos. Passos garantiu na sua campanha eleitoral (já depois do memorando, que foi fruto de acordo PS/PSD e não da autoria exclusiva do PS como “os esquecidos” sistematicamente dizem) que nunca subiria impostos, que nunca cortaria nas pensões. Há vídeos para “os mais esquecidos” verem o apego à verdade de Passos. Bela e divertida defesa, esta de JMT.

M. Helena Cabral, Carcavelos

Politicamente incorrecto

Os primeiros passos para direccionar o caminho futuro de Pedro Passos Coelho no sentido de uma próxima candidatura presidencial já se pressentem, nomeadamente a partir do momento em que o Presidente deixou no ar a ideia implícita de que gostaria que ele lhe sucedesse. É legítimo que essas movimentações sucedam, pois não faltará muito para que outros sectores da sociedade comecem também a tomar posição através de referência aos seus candidatos ideais. O que parece errado é como está a pretender-se dar gás a essa candidatura, usando a realidade presente como contraponto. Vivemos em tempos da troika, quando Passos Coelho chefiou o governo? Certo. Mas também se procurou actuar para além dela à custa dos funcionários públicos, condenados ao empobrecimento pelos cortes sofridos e sem que alguma vez se tivessem procurado reduzir prejuízos.

No presente, e em termos orçamentais, há duas correntes: uma que reconhece bom senso às escolhas feitas pelo governo; outra que as usa como arma de arremesso para o sentido das decisões tomadas, nomeadamente quanto ao aumento dos salários dos pensionistas. Note-se: em tempos de incerteza, o actual Governo, por alegadamente dar com uma mão e tirar com a outra, é acusado de promover o empobrecimento, a prazo, o que não invalida melhorias salariais. Não pode ser comparado com quem optou por uma estratégia pura e dura de cumprimento para além da troika através de cortes e sem revelar a mínima sensibilidade social. Fazer-se essa comparação é politicamente incorrecto.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Gato escaldado de água fria tem medo

Ultimamente fala-se muito do regresso político de Passos Coelho, qual Dom Sebastião montado no cavalo preto associado à fome e à miséria. São os elogios do Presidente da República de que o país ainda “deve esperar muito do contributo” do antigo primeiro-ministro e são os louvores do autarca de Lisboa que diz que o antigo líder do PSD “contribuiu muito para o país e pode continuar a contribuir”. Eu não sei muito bem que ajuda pode dar ao país alguém que esmifrou o dinheiro das pessoas para acudir aos excessos das despesas do Estado, eliminou subsídios de férias e de Natal de funcionários da Administração Pública, dos seus pensionistas e também dos privados. Mas como diz o ditado “gato escaldado de água fria tem medo”, farei tudo para que não se repita, ou seja, irei logo levantar os 125 euros do apoio extraordinário antes que um qualquer salvador da pátria se lembre de uma qualquer “contribuição especial” para cidadãos que sirva para esvaziar os meus bolsos ajudando o Estado.

Emanuel Caetano, Ermesinde