Câmara socialista admite “reprivatização” da gestão do Hospital de Vila Franca de Xira

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira promete pôr duas opções em cima da mesa numa reunião que já solicitou ao novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Fernando Paulo Ferreira, eleito do PS, considera que é necessário melhorar as condições de funcionamento do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX), pondo-as ao nível de qualidade que já teve na parceria público-privada (PPP) que geriu o HVFX entre 2011 e 2021, antes do regresso da unidade à gestão directa pública. Para tal, o autarca defende que o Governo deve lançar um concurso para uma nova PPP ou criar condições legais para que a administração pública que dirige o hospital desde Junho de 2021 possa ter a agilidade e a capacidade de gestão e decisão que a parceria público-privada tinha.